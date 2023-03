Carros por mensalidade: 5 motivos para assinar um Jeep Compass

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de março de 2023.

Os carros por mensalidade são uma nova forma de ter o carro que você sempre sonhou, sem burocracia e com muita economia. Por isso, assinar um Jeep Compass pode ser sua melhor escolha.

Assim como um carro por assinatura Renault, o custo é menor, você não precisa dar entrada e nem se preocupar com financiamento, sem falar que você recebe o veículo emplacado, com IPVA pago, seguro e revisões, além de diversos outros benefícios.

Além das vantagens da assinatura de carros que falamos acima, a seguir mostraremos 5 motivos para assinar um Jeep Compass, fique na leitura!

1 – Interior e conforto

Esse veículo por assinatura esbanja sofisticação na parte interna. Em todas as versões os bancos têm costura dupla e opções de acabamento em tecido e couro. Esse acabamento é feito com materiais premium, como o uso de couro na cabine. Os detalhes do painel e das portas dianteiras são feitos com a tecnologia soft touch, para tornar o ambiente mais confortável.

Outro item que torna o modelo sofisticado é o teto solar panorâmico. Bonito para quem vê de fora e confortável para quem está dentro. Com o teto solar é possível ter a luminosidade ambiente dentro do carro, além de poder admirar a paisagem ao longo de uma viagem, por exemplo.

Para o motorista, um item que faz muita diferença no quesito conforto na hora de dirigir: o retrovisor interno eletrocrômico. Quando a luz está muito forte ou quando o carro de trás liga o farol alto, o brilho escurece e reduz na hora o reflexo do espelho para não atingir os olhos e afetar a segurança e o controle da direção.

Se você pretende carregar passageiros no banco de trás, com o Jeep Compass não terá discussões sobre a temperatura do ar-condicionado. O SUV tem a tecnologia dual zone, em que é possível manter duas temperaturas diferentes dentro do carro.

2 – Porta-malas espaçoso

A capacidade do porta-malas do Compass é de 476 litros (o maior entre os carros da Jeep no Brasil). No entanto, com os bancos rebatidos, esse número chega a impressionantes 1.180 litros.

3 – Tecnologia de ponta

Possui central multimídia de até 10,1 polegadas e painel de instrumentos de 10,25 polegadas. A versão mais básica traz a mesma central de 8,4 polegadas e painel analógico que contrasta com a modernidade do Uconnect 5, enquanto as demais trazem display de 10,1 polegadas.

Todas com suporte para os serviços Android Auto e Apple CarPlay sem fio e carregamento por indução de 15W nas versões mais caras. Esse espaço do carregador por indução é pensado em smartphones de todos os tamanhos.

O painel tem linhas mais horizontais, com saídas de ar-condicionado mais estreitas. Ainda conta com sistema de visão 360º para manobras.

4 – Excelente motor

O Compass tem versões com o motor T270 1.3 turbo flex, (o mesmo do Fiat por assinatura Toro), com 185 cavalos de potência, 27,5 kgfm de torque e câmbio automático de 6 marchas. Além do propulsor 2.0 turbodiesel, são 170 cavalos, 35,7 kgfm de torque e câmbio automático de 9 marchas.

5 – Muito seguro

No quesito segurança, vem com 7 airbags nas versões mais caras, Série S e Trailhawk, as demais são equipadas com 6 airbags. Conta também com detector de tráfego cruzado, detector de fadiga, frenagem automática, alerta de colisão, piloto automático e monitoramento de mudança de faixa.