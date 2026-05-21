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Requerimentos aprovados cobram obras urbanas e reforço no abastecimento por carros-pipa em Montes Claros
Requerimentos aprovados cobram obras urbanas e reforço no abastecimento por carros-pipa em Montes Claros

Requerimentos aprovados cobram obras urbanas e reforço no abastecimento por carros-pipa em Montes Claros

Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Câmara Municipal também aprovou projeto que reduz carga horária de professores da rede municipal.

Montes Claros, 21 de maio de 2026 — A Câmara Municipal de Montes Claros aprovou, em sessão ordinária desta quinta-feira, três requerimentos voltados para infraestrutura urbana, mobilidade e abastecimento de água na zona rural, além de um projeto de lei que readequa a jornada de trabalho dos professores da rede municipal.

Obras e infraestrutura

  • Requerimento nº 211/2026 — de autoria do vereador Soter Magno (PSD), solicita a realização de acostamento nas duas pistas de acesso ao Aeroporto Mário Ribeiro, reforçando pedido já feito em 2025. O parlamentar destacou que a obra é necessária para garantir mais segurança a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
  • Requerimento nº 212/2026 — apresentado pela vereadora Carol Figueiredo (PL), pede a abertura e pavimentação da rua Paranaíba, no bairro Guarujá. A medida busca melhorar a mobilidade, reduzir transtornos causados por mato e entulho e garantir mais dignidade aos moradores.
  • Requerimento nº 213/2026 — da vereadora Graça da Casa do Motor (União), solicita o aumento da quantidade de carros-pipa destinados ao abastecimento de comunidades rurais. O pedido inclui também o uso dos veículos para molhar estradas durante obras de manutenção, reduzindo poeira e aumentando a durabilidade das intervenções.

Projeto de lei complementar

Na mesma sessão, foi aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 6/2026, de autoria do Executivo, que promove a readequação da jornada de trabalho dos cargos de Professor de Educação Básica I (PEB I), Professor de Educação Básica II (PEB II) e Auxiliar de Docência.

O texto permite que os servidores optem por cargas horárias de 25 ou 40 horas semanais, mediante manifestação formal junto à Administração Pública.

  • Professores que aderirem à jornada de 40 horas semanais terão vencimento base de R$ 2.550,00.
  • Os que optarem por 30 horas semanais receberão R$ 1.800,00.

A escolha deverá ser formalizada em até 60 dias e será irrevogável. Quem não realizar a opção permanecerá com a carga horária atual.

Os requerimentos aprovados serão encaminhados ao Executivo Municipal, enquanto o projeto de lei segue para sanção. As medidas refletem demandas da população por melhorias na infraestrutura urbana, abastecimento de água e valorização dos profissionais da educação em Montes Claros.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – por Gissele Niza e Christine Antonini

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