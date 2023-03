5 podcasts para estudantes e profissionais de Administração

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de março de 2023.

Sabemos que, para se tornar um profissional de sucesso, é preciso estar atento a todas as novidades do setor e estudar constantemente. Porém, o dia a dia de um profissional administrativo e de quem faz faculdade de Administração é bem corrido, e dificilmente sobra um tempinho para dedicar aos estudos e se atualizar.

Mas existe uma forma muito interessante e diferente de estar em dia com o que acontece de novo na área administrativa e adquirir mais experiência no setor: os podcasts para estudantes e profissionais de Administração.

Os melhores podcasts são aqueles que fazem a mente do empreendedor dar um nó, no bom sentido, claro. São aquelas conversas que despertam ideias, inspiram novas atitudes e otimizam nossa maneira de trabalhar.

Estes podcasts que iremos apresentar abaixo não são os únicos que falam sobre administração de empresas, são apenas os mais acessados por estudantes e profissionais do setor administrativo. Vamos conhecer quais são eles:

5 podcasts de Administração que você precisa conhecer

Estes podcasts sobre administração que apresentaremos logo abaixo abordam uma variedade de assuntos que envolvem o setor. Vale conhecer todos eles e escolher o que mais combina com a sua rotina de estudos ou de trabalho. Ou até mesmo te desafiar na profissão. Sem mais delongas, vamos para as opções:

Ted Talks Negócios

Os vídeos da Ted foram transformados em podcast para você ouvir no caminho para a faculdade, para o trabalho, enquanto limpa a casa ou pratica exercícios físicos. Todo dia é dia de absorver algo novo, principalmente dentro da gestão empresarial.

Direto das Trincheiras

O podcast Direto das Trincheiras é comandado por Ricardo Jordão Magalhães, trazendo ideias totalmente inovadoras a cada episódio. É uma ótima opção para sair da caixa e pôr em prática novas maneiras de lidar com a área administrativa.

NerdCast Empreendedor

Quem conhece o Jovem Nerd precisa seguir o NerdCast. Esse podcast é um dos mais ouvidos do país, tanto por profissionais como por curiosos pela administração de empresas. O programa apresenta um conteúdo diferenciado, mais voltado para o universo geek, ideal para quem quer aprimorar os conhecimentos de empreendedor de forma divertida e diversificada.

Like a Boss

Falando em diferente, temos o podcast Like a Boss. Seu conteúdo é dividido por temporadas, com foco em gestão empresarial pelo olhar de donos de empresas e startups. Cada episódio possui um tema central com um convidado para lá de especial, apresentando sua visão de empresa, metas e objetivos.

Café com ADM

O café com ADM foi criado por um dos melhores e maiores sites de Administração da América Latina, o Administradores.com. O canal conta com mais de 80 episódios trazendo profissionais do ramo e nomes muito conhecidos, compartilhando dicas, tendências, ideias, novidades e experiência no ramo administrativo. Vale muito a pena conhecer.

Os podcasts são modelos bastante inovadores de conseguir inspiração, compartilhar ideias, conhecer novas metodologias e estar por dentro de tudo que rola no setor administrativo da atualidade, e podem servir até para CEOs e gestores empresariais.

Você conhece algum programa que não citamos aqui? Fique à vontade para compartilhar nos comentários.