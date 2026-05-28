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Câmara Mirim 2026 abre inscrições para estudantes de 11 a 14 anos
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Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Projeto da Escola do Legislativo oferece 46 vagas para jovens vereadores mirins em Montes Claros.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Montes Claros abriu inscrições para o Projeto Câmara Mirim 2026, iniciativa voltada a estudantes do 6º ao 9º ano das redes pública e privada. O programa oferece aos jovens a oportunidade de vivenciar, na prática, o funcionamento do Poder Legislativo Municipal e compreender a importância da participação política e cidadã.

Detalhes do projeto

  • Vagas ofertadas: 46.
  • Faixa etária: estudantes de 11 a 14 anos.
  • Eleição: os candidatos serão escolhidos por voto direto nas escolas participantes.
  • Posse: 7 de agosto de 2026, em cerimônia solene na Câmara Municipal.
  • Mandato: até 4 de dezembro de 2026.

Durante o período, os vereadores mirins participarão de:

  • Atividades educativas sobre cidadania, ética, liderança e oratória.
  • Sessões simuladas e debates.
  • Elaboração de propostas e sugestões que poderão ser encaminhadas aos vereadores da Casa.

Objetivos

O projeto busca:

  • Promover interação entre Legislativo e comunidade.
  • Aproximar estudantes da realidade política e administrativa do município.
  • Contribuir para formação cidadã e compreensão dos aspectos sociais.
  • Incentivar protagonismo juvenil e participação democrática.

Como se inscrever

  • Pelo link disponível na biografia do Instagram oficial da Escola do Legislativo: @escoladolegislativo_moc.
  • Pelo WhatsApp: 38 99118-4064.

O Projeto Câmara Mirim 2026 reforça o compromisso da Câmara Municipal em estimular a participação política desde cedo, formando cidadãos conscientes e engajados. A iniciativa é uma oportunidade única para que jovens de Montes Claros vivenciem o papel do Legislativo e contribuam com ideias para o futuro da cidade.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Câmara Municipal

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