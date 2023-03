3 maneiras de garantir um bom valor na venda do seu carro

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2023.

Você já se perguntou como garantir que seu carro tenha um bom valor de revenda? Verificar seu preço de mercado atual não é suficiente, já que há vários fatores que influenciam o valor percebido do seu veículo no mercado. Alguns desses fatores estão sob seu controle, como o estado de conservação, a limpeza, o número de modificações e até mesmo onde você costuma estacioná-lo. Neste artigo, você aprenderá como maximizar o valor do seu carro ao vendê-lo.

No entanto, no mundo da venda de carros, as modificações podem não ser a decisão financeira mais inteligente, pois podem desvalorizar severamente um veículo. Modificações extensas, como curvatura negativa e rebaixamento do veículo, podem limitar seus clientes em potencial a um nicho de mercado.

É importante evitar essas modificações e optar por mudanças mais úteis, como janelas de carro coloridas para proteção contra raios UV ou assentos de carro de corrida para manter você no lugar e, em alguns casos, aumentar a segurança.

Veja abaixo três maneiras de garantir um bom valor na venda do seu veículo:

Tenha cuidado sempre que for estacionar:

Estacionar seu carro em áreas seguras e limpas é crucial para manter sua aparência e valor. Chuvas frequentes e exposição solar intensa podem gradualmente danificar a pintura do veículo, deixando-o com uma aparência desbotada e desgastada. Estacionar perto de lixeiras ou áreas sujas também pode atrair pragas que podem causar danos ao carro.

Além disso, mossas e arranhões também podem reduzir o valor do carro, pois afetam a aparência geral do veículo. É importante proteger seu carro e mantê-lo em boas condições, estacionando em áreas seguras e evitando danos desnecessários. Um carro bem conservado e livre de danos é mais provável de manter seu valor de revenda.

Manutenção sempre em dia

Como mencionado anteriormente, a aparência do carro pode afetar o seu valor, mas a manutenção também é fundamental. A luz de advertência do painel é um indicador importante de problemas que precisam ser corrigidos imediatamente. Não adie a solução de problemas para economizar dinheiro, pois pequenos problemas podem se transformar em grandes problemas, aumentando os custos de reparo.

Além disso, preste atenção aos sons que o motor emite e corrija quaisquer anormalidades o mais rápido possível. Um carro com problemas óbvios terá um valor mais baixo no mercado. Portanto, certifique-se de manter o seu carro em boas condições de uso. Adquirir serviços como comprar alinhamento automotivo também é importante para manter seu carro alinhado e sem problemas mecânicos.

Quilometragem

A quilometragem do seu carro é um fator importante a ser considerado. Se o seu veículo tiver mais de 100.000 milhas, isso pode ser uma bandeira vermelha para possíveis compradores. Mesmo que seu carro tenha sido confiável por mais de 200.000 km com relativamente poucos problemas, o valor de revenda será afetado significativamente.

A maioria das pessoas dirigem entre 12.000 e 15.000 km por ano em média. Se você dirigir mais do que isso em um único ano, é provável que seu carro tenha sido usado com mais frequência e mais intensamente, o que aumenta a possibilidade de problemas mecânicos. Apenas porque você não teve problemas, não significa que seu veículo não seja uma bomba-relógio. Se estiver planejando uma grande viagem, talvez seja melhor alugar um carro para economizar quilometragem.

A manutenção regular é obrigatória, não apenas para fornecer confiabilidade agora, mas também para aumentar o valor de revenda no futuro. É importante seguir o cronograma de manutenção recomendado pelo fabricante, incluindo trocas de óleo e filtro. Certifique-se de manter todos os registros de manutenção, mesmo que pequenos, e tê-los à mão quando for vender o carro, para mostrar como você cuidou dele ao longo do tempo.