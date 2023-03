Estabeleça metas realistas e alcançáveis para sua empresa

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de março de 2023.

Caso esteja lendo este artigo, certamente quer saber como estabelecer metas para atingir resultados. Muitos querem ver suas empresas prosperarem e crescerem, mas se sentem inseguros com a instabilidade econômica.

Quando a economia do país vai mal, micro e pequenas empresas entram em forma de alerta, pois geralmente os segmentos de serviços e comércio são os primeiros a sentir os reflexos.

É preciso ter planejamento estratégico para enfrentar períodos de incerteza, de forma que as metas são fundamentais para definir métodos e mensurar o progresso do empreendimento.

Veremos como uma gestão voltada para os resultados pode ser o ambiente ideal para aplicar metas e fazer sua empresa de parafuso m2 ocupar uma posição de destaque no mercado.

O que são objetivos e metas?

Muitos empregam metas e objetivos como sinônimos, mas esses termos possuem um significado prático diferente.

Objetivos são a finalidade concreta de um projeto ou ação, de forma que orientam um projeto de forma mais abrangente buscando atingir um resultado concreto. O foco de uma empresa pode ser a abertura de duas filiais no próximo ano, por exemplo.

Metas são as etapas para que o objetivo possa ser cumprido. Elas são mais específicas, diretas e com um tempo de execução definido.

Seguindo o exemplo da empresa que quer abrir duas filiais no próximo ano, uma de suas metas pode ser dobrar o número de funcionários nos próximos 6 meses.

No caso de pensarmos em um projeto como uma escada, o objetivo estará no topo e as metas serão os degraus para sua empresa de prensa cabo chegar até lá.

Quais os benefícios de ter objetivos e metas?

Após compreender a diferença entre objetivos e metas, conheça alguns dos principais benefícios que sua elaboração oferece para as organizações.

Planejamento mais assertivo

Definir um ponto de chegada, permite que você possa trilhar o caminho com mais assertividade.

No universo dos negócios, esse caminho são os planejamentos operacional, estratégico e financeiro, que quando bem elaborados, determinarão as ações e atividades necessárias para atingir os objetivos.

Direcionamento dos seus esforços

Com um plano de ação voltado para objetivos e metas, é possível direcionar seus esforços e recursos de uma forma mais competente. Ao invés de atividades sem foco específico, agora elas passam a possuir prioridades e um alvo determinado.

Dessa forma, sua empresa de curso de operador de empilhadeira pode usar seus recursos, sejam de material, financeiros ou humanos, para uma tarefa mais eficiente e com menos desperdícios.

Maior tomada de decisão

Quando as metas são o foco de uma empresa, os colaboradores tendem a tomar decisões com maior convicção. Em momentos de dúvidas sobre qual caminho tomar, os colaboradores escolhem aqueles que conduzem suas metas.

Dessa forma, as metas incentivam a tomada de decisões e a melhor atitude de seus colaboradores em diversas situações.

Engajamento da equipe

Mais do que uma necessidade prática, cumprir metas e atingir objetivos representa um impacto na motivação e engajamento da equipe.

Afinal de contas, o sentimento de realização em conseguir atingir objetivos move as equipes, fazendo com que tenham mais dedicação e disciplina, com impactos positivos para a produtividade geral.

Para que isso seja possível, a definição de metas e objetivos deve ser pensado para toda a empresa, com suas ramificações e setores, criando também metas individuais.

Assim, os colaboradores de uma empresa de cenografia para stands conseguem reconhecer melhor seu papel de importância nos resultados, se engajando para alcançá-los.

Avaliação do progresso

Por último, uma das principais vantagens de determinar metas e objetivos é conseguir mensurar e avaliar o progresso do negócio.

Os gestores podem avaliar se suas estratégias estão caminhando conforme os resultados esperados, ou realizar alguma otimização nos processos, se necessário.

Por que estipular metas para a empresa?

Supondo que seu objetivo como gestor de uma empresa seja aumentar o faturamento em 25% no próximo ano. Algumas das metas para atingir esse propósito podem ser:

Reduzir despesas em 15%;

Reduzir o nível de inadimplência em 3%;

Aumentar a rentabilidade dos produtos em 5%;

Aumentar as vendas aplicando marketing digital.

Você pode definir quantas metas forem necessárias para chegar até seu objetivo. O fundamental é que elas sigam critérios que façam sentido e sejam realistas para evitar estresse e frustração para sua empresa de tenda piramidal, por exemplo.

Nosso cérebro é seletivo, de forma que ao definir metas, ele foca sua atenção naquilo que precisamos fazer para alcançá-las.

Ou seja, estabelecer metas é essencial para condicionar nosso pensamento ao que realmente precisa ser realizado.

As metas são estabelecidas com a finalidade de chegar até os objetivos com maior assertividade e sem perder tempo com ações que não levem sua empresa até onde quer chegar.

As metas ajudam os colaboradores a manter o foco naquilo que querem alcançar. É preciso ter elas claras, para que se torne mais fácil atingir o valor do trabalho e o sucesso da empresa.

Como estabelecer metas?

Estabelecer metas na empresa traz diversos benefícios, como vimos. Para começar essa ação em sua empresa, seja realista.

É preciso equilíbrio, pois superestimar o objetivo para não conseguir realizá-lo pode dar uma sensação de que seu planejamento estratégico fracassou, fazendo com que a equipe fique desmotivada.

Tenha metas realistas e alcançáveis, que não sejam simples demais ao ponto de não exigir nenhum esforço, pois é preciso um pouco de ousadia. Algumas dicas para estabelecer algumas são:

Defina o objetivo;

Planeje as metas para atingir o objetivo;

Crie um indicador que aponte para onde você quer chegar;

Parta para a ação executando as metas;

Avalie e revise os resultados obtidos.

Com essas dicas simples, uma empresa de alugar tenda para festa, por exemplo, consegue definir metas e atingir objetivos.

Métodos para estabelecer metas

Vamos ver agora como definir metas para atingir resultados que permitam o monitoramento constante de variáveis e indicadores determinantes para o sucesso.

O primeiro passo é definir o objetivo. Mas e as metas? Algumas estratégias podem auxiliar o gestor nessa empreitada.

Método Smart

SMART é a sigla para o termos Specific, Mensurable, Attainable, Relevant e Time-based. O método foi criado por Peter Drucker, e se trata das características fundamentais para definir metas.

Primeiro, as metas devem ser específicas, evitando algumas genéricas ou vagas. Detalhamentos são bem-vindos. Devem ser mensuráveis, de forma que o progresso deve ser fácil de acompanhar com a aplicação de métricas.

Alcançáveis, de forma que são realistas. Cuidado com metas superestimadas que são um risco para a motivação da equipe. Elas também precisam ser relevantes, de forma que não podem estar em desacordo com os objetivos.

E por fim, devem ser temporais, com cronogramas claros e bem definidos para cada meta a ser vencida para atingir os objetivos de sua empresa de gravação a laser, por exemplo.

Método Growth Hacking

Criado por Sean Ellis, em 2010, trata-se basicamente de uma estratégia para encontrar atalhos ou brechas, focando no crescimento da empresa. São atalhos de crescimento, ou seja, a utilização de gatilhos para alcançar resultados rápidos e satisfatórios.

O autor da metodologia a definiu como “marketing orientado a experimentos”, de forma que é preciso experimentar para encontrar o melhor resultado.

O primeiro passo para aplicar esse método é definir qual é o problema a ser resolvido, seguindo para as próximas 5 etapas.

A primeira é o brainstorming, uma oportunidade de explorar a capacidade criativa e intelectual gerando ideias, sempre priorizando o crescimento.

Depois da “tempestade de ideias”, selecione aquelas com maior potencial de serem transformadas em experimentos e defina a prioridade para a execução de cada uma.

Documente os resultados obtidos para executar melhor as metas definidas. Faça experimentos utilizando recursos mínimos.

Então, analise os resultados e o aprendizado, comparando dados e estatísticas, aplicando resultados e identificando possíveis erros que podem ser corrigidos no próximo projeto.

Método OKR

OKR é a sigla para Objectives and Key Results, metodologia desenvolvida por Andrew Grove. Ela busca estruturar ações para alcançar objetivos organizacionais com mais eficiência e agilidade, sendo o mais recente dos métodos para estabelecer metas.

Sua base é a definição de objetivos em todos os níveis de uma empresa de fitilhos, por exemplo, desde o setor gerencial até os operacionais.

Então, deve-se desdobrar ou fragmentar esses objetivos em metas menores, que serão resultados-chave para serem atingidos.

Considerações finais

Neste artigo você aprendeu a estabelecer metas, com dicas que trazem mais segurança e colocam sua empresa em destaque frente à concorrência.

O sonho de todo empreendedor é alcançar o sucesso, mas é preciso pensar o que é sucesso para sua empresa e como chegar até lá.

Ao saber onde queremos ir, podemos criar um plano concreto e realista do que é preciso fazer para chegar lá. Isso se aplica a todos os setores de nossas vidas, principalmente no profissional.

Seu projeto pode ser de curto, médio ou longo prazo, o mais importante é definir metas e objetivos para alcançar os melhores resultados para sua empresa.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.