Storytelling: o que é e exemplos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de março de 2023.

Storytelling é uma estratégia de marketing cada vez mais utilizada para tornar uma marca atraente e impactante, além de fomentar o engajamento dos clientes.

Neste artigo, vamos falar sobre o que é storytelling, quais os seus principais benefícios, os diferentes tipos, e alguns exemplos. Fique conosco e saiba como contar histórias incríveis para se destacar e conquistar seu público!

O que é Storytelling

Storytelling é uma técnica de comunicação usada para contar histórias sobre um determinado assunto. Acredita-se que essa técnica seja o método mais antigo de comunicação humana. Historiadores acreditam que o storytelling é, de fato, a fundação de tudo o que foi passado por nossos ancestrais.

Simplificando, storytelling é a arte de contar histórias. Uma história bem contada consegue captar a imaginação e os sentimentos de um público-alvo, proporcionando assim uma estreita ligação entre o conteúdo e o leitor ou ouvinte.

Dessa forma, storytelling é uma ferramenta de comunicação poderosa e muito eficaz para encantar o público, permitindo que marcas e empresas transmitam ao seu público-alvo seu propósito, seus valores e sua mensagem.

O storytelling pode ser usado em qualquer ambiente para contar tanto histórias reais quanto ficção. De modo geral, as características desta técnica são: uma introdução, personagens autênticos, um objetivo, um desenvolvimento de acontecimentos, um desfecho que leve à conclusão, e a conexão final entre a história contada e o objetivo a ser alcançado.

Por meio do storytelling, as marcas podem contar às pessoas como elas são reais e significativamente ligadas aos seus clientes. Uma história bem contada pode inspirar, motivar e persuadir os seus consumidores a tomar uma ação, seja ela comprar um produto ou serviço, ou mesmo divulgar a marca.

Por que usar Storytelling?

Atualmente, o uso do storytelling tem se tornado cada vez mais relevante para as empresas. Isso porque essa poderosa ferramenta de comunicação é capaz de estimular o emocional e o interesse dos clientes.

É importante ressaltar que, ao contrário de outras táticas de marketing, o storytelling não é apenas uma abordagem para vender produtos; trata-se na realidade de uma forma efetiva de conectar um público à marca.

O storytelling é uma das melhores maneiras de envolver os consumidores com a marca e com seu propósito. Ao contar uma história inovadora e significativa, as empresas podem estabelecer o vínculo emocional com o seu público, criando laços duradouros.

A narrativa permite que a empresa se torne mais memorável e única, ao mesmo tempo que encoraja as pessoas a compartilharem a história e, assim, conquistar maior alcance.

Isso acontece porque os consumidores se identificam com a marca e se sentem parte de seu propósito.

Por meio do storytelling, as empresas podem criar uma ligação entre a marca e o público, trabalhando não só a parte prática, como é o caso da aquisição de produtos, mas também a parte emocional, oferecendo um significado para o relacionamento com a marca.

Assim, o uso do storytelling é extremamente importante para que as empresas atraiam e mantenham os clientes, e para isso é necessário investir em contar histórias que sejam relevantes, autênticas e que despertem o interesse dos consumidores.

Tipos de Storytelling

O storytelling tem o objetivo de influenciar e gerar emoções nos ouvintes. Essa técnica é utilizada em diversos segmentos, principalmente político, publicitário, corporativo e educacional.

É importante saber que existem ainda vários tipos de storytelling. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns usados em diferentes contextos.

1. Storytelling explicativo: Esse tipo de storytelling é usado para fornecer respostas a perguntas comuns do público, dando à audiência informações valiosas. O objetivo é fornecer esclarecimento e deixar as pessoas com um sentimento de compreensão sobre o assunto. Histórias explicativas são usadas principalmente em áreas como jornalismo, educação, ciência e tecnologia.

2. Storytelling persuasivo: Esse tipo é usado para influenciar o comportamento das pessoas, tornando-as mais receptivas a mensagens específicas. É um meio muito poderoso para vender e promover produtos ou serviços. Usa-se em serviços de publicidade, vendas e relações públicas.

3. Storytelling motivacional: É um meio de comunicação eficaz que visa motivar, inspirar e estimular a audiência a agir. É particularmente útil na área de recursos humanos e empresarial, onde é usado para criar uma cultura de trabalho positiva.

4. Storytelling narrativo: Essa é a forma mais comum de storytelling, usada para criar contos divertidos e interessantes. É usada em várias áreas, desde publicidade até entretenimento.

Exemplos de Storytelling

É importante aprender com os melhores sobre a arte do storytelling. Aqui estão alguns exemplos de como as marcas estão usando storytelling com sucesso:

1. Airbnb: A empresa de serviços de hospedagem Airbnb usa o storytelling para contar histórias sobre as experiências únicas dos seus usuários. Eles criam histórias comoventes e autênticas que estimulam as pessoas a compartilharem com seus amigos.

2. Nike: A Nike usa storytelling como parte de sua campanha de “Just Do It”. Em vez de focar na tecnologia da marca, eles escolhem contar histórias inspiradoras sobre como as pessoas alcançam suas metas por meio do esforço, persistência e motivação.

3. Coca-Cola: A Coca-Cola usa storytelling para se conectar com seu público de maneira emocional. A marca cria histórias que mostram o poder da amizade, o compartilhamento da felicidade e o amor incondicional.

4. Dove: A Dove usa storytelling para mostrar a diversidade e a beleza em todos os seus tamanhos e formas. A marca usa histórias para destacar a beleza real e incluir todos nos seus anúncios.

Conclusão

Podemos concluir, portanto, que storytelling pode ser uma ferramenta poderosa para estimular a conexão entre marca e público.

É uma forma de contar histórias que não é apenas educativa, mas também divertida e envolvente, além de ser inspiradora.

Storytelling pode ter muitos usos em diferentes contextos profissionais. Ele pode ajudar a vender mais, obter mais atenção nas mídias sociais e levar as pessoas a tomar decisões melhores.

Ainda assim, é importante escolher o estilo certo de storytelling para o seu ambiente e aplicá-lo da maneira mais eficaz para obter os melhores resultados.

A história que você conta deve ser relevante para o seu público e inspirar os valores e atitudes necessárias para atingir os objetivos desejados.

Quer se trate de persuadir, vender, educar ou motivar, storytelling pode ajudar a fazer isso. Então vá lá e conte aquela história!