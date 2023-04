Feira de Decoração e Utilidades Domésticas da ABUP é sucesso em 2023 e já promete outro evento para 2024

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de abril de 2023.

A ABUP – Feiras de Decoração e Utilidades Domésticas, que ocorreu em janeiro de 2023 em São Paulo, foi um sucesso retumbante. O evento reuniu várias empresas de decoração e utilidades domésticas, apresentando novas tendências e produtos para o mercado.

Entre as novidades apresentadas na feira, destacaram-se os produtos de cozinha, especialmente itens de ferro fundido (panela caçarola, frigideira para restaurante e churrasqueiras diferentes, jogo de panela de ferro). Com seu estilo rústico e durabilidade, as panelas de ferro fundido têm se tornado cada vez mais populares entre os consumidores que buscam utensílios de cozinha duráveis e resistentes.

No entanto, as panelas de ferro não foram as únicas estrelas da feira. Muitos outros produtos de cozinha foram exibidos, como os conjuntos de facas de cerâmica, os jogos de xícaras de café, as tigelas de vidro temperado e os aparelhos de jantar de porcelana.

Os fabricantes de produtos de cozinha na feira destacaram a importância de oferecer produtos de alta qualidade e durabilidade, capazes de resistir ao uso constante e à passagem do tempo. Os visitantes da feira ficaram impressionados com a diversidade de opções apresentadas pelos fabricantes, que ofereceram desde produtos mais tradicionais até itens mais modernos e estilosos.

Outra tendência que chamou a atenção dos visitantes da ABUP foi a crescente popularidade dos produtos sustentáveis e ecológicos. Muitos fabricantes de produtos de cozinha apresentaram opções mais conscientes, como as panelas de cerâmica livre de metais pesados, as xícaras de café reutilizáveis e os talheres de bambu.

Além dos produtos de cozinha, a ABUP também contou com muitas opções de decoração para o lar, como luminárias, tapetes, cortinas e almofadas. Os visitantes da feira puderam conferir diversas opções para renovar e personalizar a decoração de suas casas.

A ABUP – Feiras de Decoração e Utilidades Domésticas foi um sucesso, consolidando-se como um dos principais eventos do setor no Brasil. Os produtos de cozinha, em especial as panelas de ferro, foram uma das principais atrações da feira, mostrando que a qualidade e a durabilidade são fatores cada vez mais importantes para os consumidores que buscam utensílios de cozinha de alta qualidade.

Dados do mercado

O mercado de panelas, frigideiras e itens de ferro fundido tem crescido significativamente nos últimos anos, impulsionado pela demanda por produtos duráveis e resistentes. De acordo com um relatório divulgado pela empresa de pesquisa de mercado Technavio em 2021, espera-se que o mercado global de panelas de ferro fundido cresça a uma taxa composta anual de cerca de 5% até 2025. O relatório também aponta que o aumento do número de consumidores que preferem utensílios de cozinha duráveis e resistentes é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado de panelas de ferro fundido.

Além disso, o relatório mostra que a região Ásia-Pacífico é a maior região consumidora de panelas de ferro fundido, com países como China, Japão e Coreia do Sul liderando o mercado. No entanto, a América do Norte e a Europa também são regiões importantes para o mercado de panelas de ferro fundido, impulsionadas pelo aumento da conscientização dos consumidores sobre a durabilidade e sustentabilidade dos produtos.

Outro dado importante é que, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Utilidades Domésticas (Abiad), o mercado brasileiro de panelas e utensílios domésticos movimentou cerca de R$ 18 bilhões em 2020. Ainda segundo a Abiad, o mercado brasileiro de panelas de ferro fundido cresceu cerca de 20% nos últimos anos, com o aumento da busca por produtos duráveis e de qualidade.

Esses dados mostram que o mercado de panelas, frigideiras e itens de ferro fundido é um mercado em crescimento, impulsionado pela demanda crescente por produtos de qualidade e durabilidade. Além disso, esses dados indicam que o mercado de panelas de ferro fundido tem um grande potencial de crescimento em todo o mundo, especialmente em países com economias emergentes e consumidores mais conscientes sobre a sustentabilidade dos produtos que consomem.