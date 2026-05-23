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Evento Líderes do Varejo conecta pequenos produtores ao setor supermercadista em Montes Claros
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Jornal Montes Claros 23 de maio de 2026

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Encontro será realizado no Parque de Exposição e integra o programa VemDe Minas/CMON.

Montes Claros, maio de 2026 — No próximo dia 27 de maio, a cidade recebe o evento Líderes do Varejo, que acontecerá na Sociedade Rural de Montes Claros, localizada na Praça Lindolfo Lughton, nº 1.373, Alto São João (Parque de Exposição). A iniciativa reunirá pequenos produtores da região e empresários do setor supermercadista, ampliando oportunidades de negócios e visibilidade para empreendedores locais.

Espaço para pequenos fornecedores

O evento contará com um espaço exclusivo para exposição e uma agenda estruturada de relacionamento, voltada à inserção de negócios familiares, cooperativas, agroindústrias e microempresas no varejo supermercadista.

Programa VemDe Minas

A ação integra o programa VemDe Minas/CMON (Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios), correalizado pela AMIS, Sebrae Minas e Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG). O programa promove e comercializa produtos tipicamente mineiros, conectando pequenos negócios a grandes compradores e fortalecendo a gastronomia e a indústria regional.

Impacto regional

Ao levar a diversidade da produção mineira para diferentes mercados, dentro e fora do estado, o VemDe Minas gera impactos positivos para o varejo e contribui para o desenvolvimento socioeconômico do Norte de Minas. Em Montes Claros, o evento reforça o papel da cidade como polo estratégico para negócios e oportunidades.

O Líderes do Varejo marca mais um passo na valorização dos pequenos produtores da região, fortalecendo a economia local e ampliando a integração entre empreendedores e grandes redes supermercadistas.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da AMIS

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