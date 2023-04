Vale a pena ser advogado em 2023?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de abril de 2023.

Ser advogado ainda vale a pena em 2023? Como todas as profissões, ser advogado tem seus prós e contras. Embora haja muita concorrência neste campo de trabalho, existem muitos benefícios para aqueles que estão dispostos a investir tempo e esforço na carreira. Aqui estão alguns dos principais motivos pelos quais ser advogado pode valer a pena em 2023:

Primeiro, o mercado jurídico é extremamente dinâmico e abrangente, o que significa que existem muitas áreas de especialização e diferentes áreas de direito para abordar. Isso permite que você possa se especializar em um campo particular e desenvolver uma carreira bem-sucedida nessa área. Além disso, como os casos jurídicos são freqüentemente complexos e variados, ser advogado pode oferecer a você a chance de desenvolver suas habilidades analíticas e estratégicas enquanto cuida dos casos de seus clientes.

Além disso, ser advogado oferece muitas oportunidades interessantes para crescimento profissional e estabilidade financeira. As possibilidades são praticamente infinitas: você pode optar por trabalhar em um escritório privado, em uma agência governamental ou até mesmo como professor. Os salários dos advogados também tendem a ser bastante altos, dependendo do especialista e da experiência que eles possuem.

Após considerar os benefícios acima, pode-se concluir que ser advogado vale a pena em 2023. No entanto, tenha em mente que existe uma grande concorrência nesta área de trabalho e é importante ter disciplina e dedicação para se destacar no mercado jurídico. Possivelmente, nenhuma carreira é fácil, mas com o comprometimento certo, pode ser uma escolha lucrativa e gratificante para aqueles interessados ​​em servir a justiça.

Se você é estudante de direito e está no começo da faculdade, no meio ou no fim, é extremamente importante ressaltar que o mercado não atura o “mais do mesmo”. Independente se você é um advogado especialista em direito civil, tributário, financeiro ou seja lá qual for, você precisa se destacar dos seus concorrentes, se não, vai acabar virando estatística de advogados desempregados.

Um exemplo claro disso é o Doutor Score, o mesmo é advogado especialista em finanças, ele ensina as pessoas no Instagram a aumentar score e fala sobre as verdades e mentiras no mundo do score, como por exemplo, se o cpf aumenta score ou se fazer pix aumenta score, e isso ele faz através do seu curso online, ou seja, ele está se destacando no mercado. E não é apenas ele, tem centenas de outros especialistas que estão ensinando o mesmo, tais como: O Rei do Score, Marcela do Score e assim por diante.

O que eu quero que você entenda, é que, independente do ramo de atuação, você precisa fazer diferente do seu concorrente para se tornar uma referência.

Além disso, é sempre importante se manter atualizado sobre os desenvolvimentos da lei e das novas tendências jurídicas para que você possa estar mais bem preparado para lidar com as mudanças do mercado de trabalho. Apenas então poderá ser certo que vale a pena ser advogado em 2023.

Para concluir e ressaltar mais uma vez, independente da profissão, seja advogado ou não, é necessário fazer diferente, pois, o mais do mesmo está se acabando. Se hoje você é um profissional autônomo, CLT, ou freelancer é extremamente importante termos isso em mente para que possamos driblar a concorrência de forma justa e ética, sem passar o pano em ninguém. É extremamente importante também você ser ambicioso e ter vontade de querer mais (não confunda com ganância, pois são coisas totalmente diferentes) para que você continue firme e forte no mercado, principalmente no mercado de advogados que a cada ano que passa novos concorrentes acabam entrando no mercado. Vamos ficar por aqui, espero que através dessa postagem tenha ficado clara a sua pergunta referente a se vale a pena ser advogado em 2023.