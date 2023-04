Conheça as melhores cidades de Minas Gerais e saiba como é morar nesse estado

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de abril de 2023.

Saiba quais cidades de Minas Gerais são a melhor opção para se viver

Escolher o lugar onde morar nunca é uma tarefa fácil. É preciso avaliar muitos pontos: comodidade, mobilidade, se deseja um lugar mais movimentado ou um bairro mais tranquilo. Enfim, é necessário avaliar quais são as suas prioridades em relação ao lugar que você está procurando, e isso vale para cidades também, ainda mais quando você pretende mudar de um estado para outro.

Este artigo é para você que está se mudando e não sabe qual cidade escolher. Muitas pessoas querem fugir da correria de São Paulo e ir para outro lugar, e estudos apontam que cada vez mais pessoas estão procurando cidades em Minas Gerais para morar e viver uma vida diferente. A cada dia os imóveis em BH vem ganhando mais notoriedade e se tornam a opção de quem está procurando um novo lugar para viver.

Abaixo você confere algumas cidades de Minas Gerais que são ótimas opções na hora de escolher o seu novo lar.

Belo Horizonte

Não podíamos começar a nossa lista sem citar uma das cidades mais procuradas por quem está de mudança. A capital mineira é conhecida, principalmente, pela infraestrutura, tendo uma ótima mobilidade, e os moradores têm acesso a praticamente tudo que quiserem. Sem contar a parte cultural, com museus, teatros e outros atrativos para quem gosta de passeios culturais.

Uberlândia

Uberlândia é a segunda maior cidade de Minas Gerais e é uma das mais procuradas por quem está de mudança. É um lugar com boas opções de imóveis e tem um ótimo custo-benefício para todos os bolsos, além de ter uma boa infraestrutura. A cidade investe principalmente em educação e saúde, além de segurança e programas culturais para todas as idades.

Poços de Caldas

Além de ser um dos lugares mais procurados por turistas do Brasil inteiro, Poços de Caldas é uma ótima opção para quem está procurando um novo imóvel. O lugar fica localizado ao sul de Minas Gerais e atrai pessoas por causa das águas com propriedades medicinais. Você vai querer turistar pela sua própria cidade.

Juiz de Fora

Se você está procurando um lugar onde programas culturais são obrigatórios, Juiz de Fora pode ser a cidade certa para você. Você vai encontrar teatros, museus, galerias de arte e diversos centros culturais. Se você também preza por segurança, Juiz de Fora é conhecida por investir na segurança dos moradores e dos turistas.

Governador Valadares

Se você tem filhos, Governador Valadares é a cidade ideal, já que é conhecida principalmente pela ótima educação infantil. E não estamos falando apenas das escolas particulares, o ensino nas escolas públicas é valorizado e recebe bons investimentos para que todas as crianças aprendam da melhor maneira. A cidade também é tranquila, com imóveis para todos os bolsos.

Ouro Preto

Falar de Minas Gerais é falar de Ouro Preto, uma das cidades mais conhecidas do estado. É conhecida por ser um centro histórico, mostrando todo o desenvolvimento que a cidade teve ao longo dos anos. Também é um ótimo lugar para morar, mas os preços podem ser mais salgados em comparação com outras regiões, ainda mais por se tratar de uma cidade turística.

Ribeirão das Neves

Se você está procurando um lugar sossegado para morar, Ribeirão das Neves é o lugar certo. O município fica localizado em uma região metropolitana e é um dos maiores do estado. Se você é uma pessoa religiosa, a cidade conta com diversas manifestações do tipo, além de ter centros culturais para todos os gostos e idades.