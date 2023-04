Maquininha de cartāo: Qual aderir? Vale a pena em 2023?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de abril de 2023.

Veja a importância das máquinas de cartão no seu negócio e fique por dentro dos melhores modelos do mercado, como a minizinha chip 3 e a moderninha x.

A princípio, uma dúvida muito comum entre comerciantes e profissionais autônomos é se ainda vale a pena adquirir uma máquina de cartão, dado todas as taxas cobradas e os processos burocráticos provenientes desse aparelho.

Dito isso, hoje decidimos responder a esse questionamento de uma forma objetiva, além de trazer um comparativo com as principais marcas do mercado. Confira

Vale a pena adquirir uma maquininha de cartão em 2023?

De maneira objetiva, a resposta para essa pergunta é sim, e nós vamos explicar o porquê.

Veja que pagamentos em dinheiro vivo têm se tornado cada vez mais escassos, ao passo que, atualmente, muitas pessoas preferem realizar suas compras por outros meios.

Logo, as maquininhas de cartão exercem um papel fundamental nesse sentido, já que elas dão ao cliente a opção de decidir como será realizada a transação, seja via cartão de crédito/débito, pix, QR code, aproximação (NFC) e etc.

Além disso, a segurança oferecida por esses dispositivos também precisa ser levada em consideração.

Como se sabe, assaltantes e malfeitores invadem lojas e estabelecimentos comerciais por saberem que nesses locais costuma haver dinheiro no caixa. Logo, com a máquina de cartão você não corre esse risco, visto que o valor obtido com as vendas é transferido diretamente para a sua conta jurídica.

Agora que você viu a importância da maquininha de cartão, veja no próximo tópico uma lista com as principais marcas da atualidade.

Máquinas de cartão: confira as 5 principais marcas

Sum up

Os dispositivos da Sum Up aceitam uma grande variedade de bandeiras, além de apresentarem taxas mais atrativas. As taxas cobradas no primeiro mês ficam na casa dos 0,9% para compras no crédito à vista e no débito, e 9,90% para transações parceladas.

Entretanto, após os primeiros 30 dias, as taxas passam por reajustes:

Débito – 1,35%

Crédito à vista – 3,10%

Parcelado – A começar por 4,50%

Ton

As máquinas de cartão da Ton são bastante recomendadas para profissionais autônomos que utilizam com frequência as funções de débito e crédito. No primeiro mês, as taxas cobradas são menores, sendo 0,99% para crédito à vista e débito, e de 1,99% a 9,99% no parcelado.

A partir desse período, são realizados os seguintes reajustes:

Débito – de 1,39% a 2,99%

Crédito à vista – 3,20% a 6,18%

Parcelado – de 4,62% a 23,78%

Lembrando que os valores variam dependendo da maquininha escolhida e da bandeira do cartão.

Pagseguro

De antemão, saiba que a Pagseguro é uma das líderes do mercado, oferecendo condições especiais e equipamentos de última geração.

A minizinha chip 3 e a moderninha x, por exemplo, são dois dos principais modelos da empresa, equipados com os principais métodos de pagamento e outros recursos indispensáveis.

Não há cobrança de taxa nos primeiros 30 dias. Porém, o faturamento do mês não pode ser superior a R$1.500,00.

Assim como a Ton, as taxas variam de acordo com a máquina e o plano escolhido. Confira:

Débito – de 1,69% a 2,98%

Crédito à vista – de 3,49% a 4,99%

Parcelado – de 5,99% a 22,59%

Getnet

A Getnet disponibiliza equipamentos com ou sem a cobrança de aluguel. Vale lembrar que, dependendo do faturamento da empresa, o custo do aluguel pode ser suspenso.

Por fim, a reputação da empresa no Reclame Aqui é excelente e as taxas cobradas estão de acordo com o que é praticado no mercado:

Débito (o valor é creditado na conta em até 1 dia útil) – 1,89%

Crédito à vista (o valor é creditado na conta em até 30 dias) – 2,99%

Crédito à vista (o valor é creditado na conta em até 2 dias úteis) – 4,89%

Parcelado (o valor é creditado na conta em até 2 dias) – De 6,62% a 19,70%

Parcelado (o valor é creditado na conta em até 30 dias) – De 5,74% a 14,91%

Mercado Pago

Por último, as máquinas de cartão do Mercado Pago, que vem ganhando cada vez mais relevância devido a sua qualidade e taxas atrativas.

Contudo, é preciso estar atento aos encargos cobrados no crédito parcelado, os quais costumam ser mais caros. Vejamos: