O Crescimento dos Crash Games no Brasil

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de abril de 2023.

De acordo com dados do Google Trends, a pesquisa por “jogo aviator” no Google vem apresentando alto crescimento desde julho de 2022. Este fenômeno acontece também para diversos jogos da modalidade “Crash Games”, um estilo de jogo de cassino presentes nas casas de apostas online.

Pesquisa no Google para “Jogo Aviator” nos últimos 12 meses

O que são Crash Games?

Os Crash Games são jogos de apostas geralmente presentes nos sites de cassinos online. O objetivo do jogo é retirar o dinheiro apostado antes que o objeto na tela desapareça ou dê “crash”. O objeto apresentado na tela dependerá do tema de cada jogo. Atualmente, existem alguns jogos com temas bem famosos, como o jogo do aviãozinho ou Aviator, jogo do astronauta ou Spaceman, e o jogo do jatinho.

A dinâmica do jogo é a seguinte: o jogador aposta uma quantia antes do objeto decolar, seja um avião, um jato ou um astronauta, e acompanha seu progresso através de um gráfico. A retirada do dinheiro, mais conhecida como “Cash Out” deve ser feita antes do objeto desaparecer da tela, ou seja, dar “crash” ou explodir. Caso a retirada não seja feita antes disso, o jogador perde o total do dinheiro apostado, porém, se retirar antes, o dinheiro é multiplicado pelo valor apresentado na tela.

A retirada do dinheiro apostado pode ser automática ou manual.

Veja um exemplo:

Onde Jogar?

É possível encontrar diversos crash games nos sites de apostas online que atuam no Brasil. Estes sites estão hospedados fora do país, mas possuem grande foco no público brasileiro, com sites totalmente traduzidos para o português e suporte 24h.

A KTO é um dos melhores sites de apostas para jogar Crash Games. De acordo com dados de pesquisa da empresa, 6 dos 10 principais jogos da KTO são crash games.

O jogo Aviator, por exemplo, representa 28% do faturamento da empresa, enquanto o jogo do Astronauta vem crescendo com até 350 usuários por dia na plataforma.

Outro site bastante popular é a Betano, que oferece sua própria versão do jogo Aviator.

Muitas marcas têm apostado na divulgação dos jogos através dos influenciadores digitais.

Geralmente, as propagandas são feitas através das redes sociais, como Instagram e TikTok, onde os influenciadores possuem um alcance gigantesco. Isso pode explicar o boom dos Crash Games no Brasil no último ano.

Além disso, a promessa de que o jogo ajudará as pessoas a ficarem ricas da noite para o dia, pode ser uma boa explicação de terem viralizado nas redes. Mas, é importante lembrar que o jogador não possui controle algum sobre o resultado, e que é um jogo puramente de sorte, assim como um caça-níquel. A única variável controlável é a quantia apostada.

Tecnologia Provably Fair

Apesar de serem um jogo de cassino, os Crash Games apostam em inovação para garantir resultados justos. É importante escolher jogos e sites que apresentam a tecnologia Provably Fair (Comprovadamente Justa).

De acordo com o Wikipedia: “Provably Fair é um algoritmo baseado em tecnologia que pode ser analisado e testado quanto à imparcialidade. Tecnologia comprovadamente justa é usada principalmente em jogos de azar online. O principal objetivo dessa tecnologia é garantir que os cassinos online não enganem seus clientes.”

Os sites de apostas confiáveis irão ter esta tecnologia integrada aos seus jogos, e também irão oferecer um retorno justo ao jogador, o chamado RTP (Return to Player). O RTP para o Spaceman, por exemplo, é de 95%.

Afinal, é permitido jogar crash games no Brasil?

Sabemos que os Crash Games são jogos de cassino, por isso, é normal que haja questionamentos sobre sua legalidade no Brasil.

Atualmente, só é permitido jogar em sites hospedados no exterior, ou seja, que atuam sob a lei de outro país onde o jogo é legalizado e regulamentado. Por isso, é importante verificar a origem dos sites e suas licenças de operação.