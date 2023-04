Portabilidade de empréstimo consignado: O que é e como fazer?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de abril de 2023.

Descubra o que é portabilidade de empréstimo consignado, como economizar e obter melhores condições em seus contratos. Saiba mais!

Se você é aposentado, pensionista, servidor público ou trabalhador com carteira assinada, provavelmente já ouviu falar sobre empréstimo consignado.

Essa modalidade de crédito é conhecida por suas taxas de juros mais baixas em relação a outros tipos de empréstimos, o que a torna uma opção atraente para quem precisa de dinheiro emprestado.

Mas, você sabia que é possível transferir seu empréstimo consignado de uma instituição credora para outra? Continue a leitura e saiba como aproveitar esse benefício.

O que é a portabilidade de empréstimo consignado?

A portabilidade de empréstimo consignado é um direito do consumidor que permite transferir um empréstimo consignado de uma instituição financeira para outra, buscando melhores condições financeiras.

Essa prática foi regulamentada pelo Banco Central do Brasil (BCB) através da Resolução nº 4.292, de 20 de dezembro de 2013.

Assim, a medida promove a concorrência entre as instituições de crédito e proporciona aos clientes a chance de obter melhores taxas de juros, prazos e condições de pagamento.

Quais tipos de portabilidade de empréstimos estão disponíveis nos bancos atualmente?

Verificar as condições oferecidas pelas instituições credoras e compará-las antes de realizar a portabilidade é fundamental para obter as melhores condições de pagamento.

Atualmente, as instituições de crédito oferecem diferentes modalidades de portabilidade de empréstimos consignados.

A escolha do tipo de portabilidade a ser utilizada dependerá das necessidades e objetivos de cada cliente em relação ao seu empréstimo consignado.

Atenção: Cabe a cada instituição credora decidir se oferece ou não cada tipo de portabilidade, de acordo com suas regras de negócio e políticas internas.

A seguir, conheça alguns dos tipos de portabilidade ofertados, e descubra qual a melhor opção para você.

Portabilidade com troco

Nessa modalidade é possível transferir o empréstimo para outra instituição financeira e ainda receber um valor excedente, conhecido como ‘troco’.

Esse valor pode ser utilizado para diversos fins, como pagar outras dívidas ou investir em outras necessidades financeiras.

Portabilidade com redução no valor das parcelas

Em alguns casos, a portabilidade pode resultar em uma redução do valor das parcelas do empréstimo consignado.

Isso pode acontecer quando a nova instituição financeira oferece condições mais vantajosas, como taxas de juros menores ou prazos mais longos de pagamento.

Portabilidade com redução do prazo de pagamento

A portabilidade de consignado também pode ser uma estratégia para reduzir o prazo de pagamento do empréstimo.

Ao transferir a dívida do crédito para outra instituição financeira que ofereça prazos mais curtos, o cliente pode quitar a dívida mais rapidamente.

Quais as principais vantagens de realizar a portabilidade de empréstimo consignado?

Realizar a portabilidade de um empréstimo consignado pode trazer benefícios significativos para os consumidores.

Um dos principais benefícios é a economia de dinheiro, já que é possível transferir a dívida para uma instituição financeira que ofereça condições mais favoráveis, como taxas de juros mais baixas.

A portabilidade pode resultar na redução do valor das parcelas do empréstimo consignado e, assim, trazer alívio no orçamento do consumidor, para que ele tenha mais controle financeiro.

Outra vantagem é a flexibilidade de escolha que a portabilidade oferece aos consumidores, pois eles têm a oportunidade de escolher a instituição financeira que melhor atenda às suas necessidades.

O que leva o consumidor insatisfeito também a buscar instituições que ofereçam uma relação de atendimento mais satisfatória, e não só melhores condições de negócio.

Conheça as regras para realizar a portabilidade de empréstimo consignado

A portabilidade de empréstimo consignado é regida pela Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que estabelece algumas regras para essa operação. Tais como:

A transferência precisa ser feita por escrito entre o banco onde você realizou o empréstimo e o novo banco que receberá a transferência. O novo banco precisa ter autorização do Banco Central para realizar a portabilidade. Os juros cobrados pela nova instituição credora não podem ser maiores do que os que você estava pagando no banco de origem. O contrato de portabilidade precisa ter informações claras sobre os juros, a taxa anual, o valor do empréstimo, o prazo de pagamento e outras informações importantes. O tomador do empréstimo, assim como com as instituições de origem e de destino, devem assinar o contrato de portabilidade. É necessário preencher um formulário para solicitar a portabilidade. O titular do empréstimo não pode estar com o pagamento das parcelas em atraso, ou não será possível realizar a portabilidade.

Atenção: É fundamental entender e seguir as regras da portabilidade de empréstimo consignado para garantir que a transferência seja feita corretamente.

Existe idade limite para solicitar a portabilidade de empréstimo consignado?

Muitas pessoas se perguntam sobre a existência de uma idade limite para solicitar a portabilidade de empréstimo consignado. A resposta é não, não há uma idade limite estabelecida por lei.

Entretanto, algumas instituições financeiras podem ter suas regras internas em relação a essa questão.

Isso acontece porque a portabilidade é uma operação de crédito que segue as regras de negócio do Banco Central e também regras internas de cada instituição financeira.

Por isso, algumas podem estabelecer uma idade mínima ou máxima para a concessão de empréstimos consignados, incluindo a portabilidade.

Vale lembrar que, mesmo que não haja uma idade limite estabelecida, é importante que o cliente considere o seu planejamento financeiro antes de solicitar a portabilidade.

Afinal, o empréstimo consignado é uma dívida que precisa ser paga em um prazo determinado, e é importante ter certeza de que essa dívida caberá no orçamento mensal.

Como solicitar a portabilidade de empréstimo consignado?

Após saber como funciona, solicitar a portabilidade de empréstimo consignado é um processo simples e pode ser feito seguindo alguns passos básicos.

O primeiro passo é procurar a instituição financeira para a qual você deseja portar o seu empréstimo consignado.

Verifique se ela está habilitada para fazer esse tipo de operação e se oferece taxas de juros mais atrativas do que a instituição financeira atual.

Em seguida, preencha um formulário, que também pode ser chamado de proposta de portabilidade, com as informações solicitadas, como o valor da dívida, prazo de pagamento e dados pessoais.

É necessário preencher o formulário com atenção para evitar possíveis erros que podem gerar atrasos no processo.

Após preencher o formulário, a nova instituição financeira irá analisar o seu pedido de portabilidade e realizar uma avaliação de crédito.

Caso a solicitação seja aprovada, a nova instituição financeira irá criar um contrato de portabilidade, contendo as informações do novo empréstimo, como a taxa de juros, valor das parcelas e prazo de pagamento.

Antes de assinar o contrato, é importante ler atentamente todas as cláusulas e tirar todas as suas dúvidas com o gerente da nova instituição financeira.

Após a assinatura do contrato, a nova instituição financeira irá quitar a sua dívida com a instituição financeira anterior e você passará a dever apenas à nova instituição financeira.

Atenção: Pode haver pequenas alterações no processo dependendo do meio no qual a contratação está sendo realizada, se presencial ou online, e do tipo de portabilidade.

Para aproveitar a portabilidade de empréstimo consignado da melhor forma possível, é recomendado comparar as opções disponíveis no mercado.