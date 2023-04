Veja como manter seu amor sempre ao seu lado e ter uma relação harmoniosa a dois!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de abril de 2023.

Se você está passando por um momento ruim em seu relacionamento ou quer voltar para os braços do ex, saiba que amarrar um amor pode ser a solução! Principalmente, se você já tentou de tudo para salvar esse relacionamento e até agora nada funcionou.

Assim, para melhorar ou reatar o relacionamento, conheça mais sobre como adoçar um amor através da Amarração Amorosa, e como a Casa das Magias pode ajudar, confira!

Terminado um relacionamento

Nem sempre terminar um namoro ou qualquer relação amorosa é fácil, principalmente se ela é de longos anos. Pois, além do amor, há outros sentimentos como carinho, companheirismo e até mesmo a preocupação de fazer com que o parceiro não sofra com a separação.

Por isso, se você e seu companheiro viram que não há mais nada que possam fazer para manter esse relacionamento, marquem um dia para conversar pessoalmente. Nessa conversa, sejam sinceros, expliquem o que deu errado ou o que magoou cada um, entendam as diferenças, entre outros motivos que fizeram o relacionamento acabar.

Esse momento não é para ser uma discussão ou briga, mas para mostrar as coisas que, aos poucos, foram magoando e afetando o relacionamento. Outro ponto importante do término, é o luto. Se permita sentir a dor, tristeza, o medo do desconhecido e aprender a viver sem a pessoa ao seu lado.

Por mais que seja estranho ou que você fique perdido nos primeiros dias, é normal, tudo passa. Mas, se após um tempo, o sentimento continua ali e as lembranças dos bons momentos forem constantes, pode ser um indicativo de que ainda existe amor naquela relação.

Porém, se você ainda tem dúvidas sobre o término, identifique alguns pontos, como: se é isso mesmo que você quer ou se não é apenas uma crise, ou um problema que ainda tem solução. Por isso, é necessário analisar todo seu relacionamento, os momentos bons e ruins.

Como saber se terminar foi o melhor a se fazer?

Ainda há dúvidas sobre como terminar ou se o término foi a melhor escolha. Se você está com essa dúvida, comece respondendo as seguintes perguntas:

Será que tentamos o suficiente?

O que podemos mudar?

Vale a pena jogar fora tudo já vivemos?

Nós ajudamos em momentos ruins?

Se a resposta for, sim, para maioria, ou ainda vier pensamentos como “tínhamos diversos planos” ou “vivemos tantas coisas”. Saiba que ainda há esperança, e se o seu ex ainda demonstra carinho, atenção e disponibilidade para dialogar com você, então está na hora de ter uma conversa para reatar esse relacionamento.

Bateu o arrependimento: como voltar um relacionamento?

Se você quer voltar e ter certeza de que seu relacionamento estará blindado, então amarrar um amor pode te ajudar! Mas, antes, é preciso ver os sinais do seu ex. Por exemplo, se ele ainda te procura, sempre arranja um jeito de conversar ou demonstra carinho, é porque ainda há uma chama de amor.

Então o primeiro passo é conversar, relembrar dos momentos que viveram juntos e apesar de ser um pouco sensível, perguntar porque terminaram e o que podem fazer para não cometerem o mesmo erro.

Viu que ainda existe amor e vontade de ficar junto, mas ainda há alguma coisa que os impedem de ficarem juntos, saiba que o Trabalho Espiritual como a Amarração Amorosa pode dar esse empurrãozinho para que a relação volte a ser como era no início!

Amarração Amorosa e o processo de reconquista

Se você nunca ouviu falar sobre a Amarração Amorosa, nada mais é que um Trabalho Espiritual para reatar o relacionamento, conquistar alguém ou até mesmo blindar seu relacionamento contra energias ruins e inveja alheia.

Mas antes da realização desse Trabalho, é necessário marcar uma Consulta Espiritual em uma Casa de Apoio ou com um Espiritualista de confiança, que trabalhe apenas com magia branca e seres de Luz. Assim, após marcar sua consulta, saiba que o profissional irá realizar uma leitura por meio de Tarot ou Búzios.

Nesse momento, é onde você falará sobre o seu relacionamento, suas dúvidas, o que deu errado, ou momento ruim que estão passando, e se os Espíritos abençoarem o relacionamento, o Trabalho será feito.

Após a realização da Amarração Amorosa, é necessário paciência, pois os efeitos levam alguns dias para aparecerem. Entre eles estão: seu ex ser mais amoroso e carinhoso, vai sempre conversar por que não consegue te tirar do pensamento. E se pedir algo em específico, como ele ser mais calmo, você verá que ele estará mais paciente e “manso”.

Com isso, basta esperar que o seu ex irá te procurar para reatar e viver um relacionamento mais intenso e cheio de amor do que nunca! Pois, ele fará de tudo para te reconquistar, levará para um encontro, dará presentes e tudo o que você quiser.

Adoçamento Amoroso e como ajuda a manter uma relação sempre doce

Para você que está passando apenas por um momento ruim no relacionamento, adoçar um amor pode ajudar. Principalmente porque esse Trabalho reforça os sentimentos que um tem pelo outro, afasta as energias ruins, mau-olhado e inveja, que afetem o amor de vocês.

Assim, você e seu parceiro, apesar das adversidades, sempre estarão em “lua de mel”, onde haverá a conversa e amor para resolver os problemas.

Com isso, você aprendeu os benefícios de amarrar um amor e como isso pode te ajudar a voltar com ex. Então, se é isso mesmo que você quer, visite o site da Casa das Magias, marque sua Consulta Espiritual e também veja outros Trabalhos Espirituais oferecidos pelos Espiritualistas. Busque uma vida mais feliz e livre da inveja e outras energias ruins!