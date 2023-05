Montes Claros – Equipes sub-15, 17 e 19 do MOC América conhecem adversários do 1º Circuito Liga da Base Voleibol

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de maio de 2023.

O Coelho vai participar da competição regional nas categorias sub-15, 17 e 19. Os confrontos acontecerão em Brasília de Minas a partir deste sábado (27).

As categorias de base do Montes Claros América Vôlei confirmaram presença na Liga da Base Voleibol 2023. A competição será realizada nos dias 27 e 28 de maio, em Brasília de Minas. O Coelho vai participar da competição regional nas categorias sub-15, 17 e 19.



Os confrontos serão realizados na Quadra Coberta da E. E. Sant’Ana, localizada na Rua Goiás, s/n, no Bairro Dona Joaquina. As equipes mocamericanas terão pela frente os duelos contra o Colégio Sant ‘Ana, Icaraí Vôlei e Remec Vôlei.



Os times se enfrentam nas respectivas categorias, e os melhores avançam para a decisão, que acontece no domingo (28) conforme a tabela oficial. Para o treinador Norberto Gorayéb, será a chance da garotada entrar em quadra e mostrar todo o potencial. Com isso, a ideia é, ainda, propor situações de jogo para avaliar a condição de cada um dos atletas.



A Liga da Base foi criada para ser um campeonato que entra no calendário das equipes de base de voleibol do Norte de Minas. A participação das nossas equipes são de extrema importância, pois será um campeonato de alto nível, que colocará à prova os nossos atletas, e a participação das categorias de base de uma equipe profissional, que figura na elite do voleibol brasileiro, vem coroar essa iniciativa tão importante para a nossa região”, enfatizou.



Confira a tabela de jogos do Coelho:

27 de maio (Sábado)



Jogos do sub-15



10h30 | Montes Claros América Vôlei x Icaraí Vôlei



15h30 | Montes Claros América Vôlei x Colégio Sant ‘Ana



17h30 | Montes Claros América Vôlei x Remec Vôlei



Jogos do sub-17



09h30 | Montes Claros América Vôlei x Remec Vôlei



14h30 | Montes Claros América Vôlei x Colégio Sant ’Ana



Jogos do sub-19



11h30 | Montes Claros América Vôlei x Colégio Sant ’Ana



16h30 | Montes Claros América Vôlei x Remec Vôlei