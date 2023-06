Como é feito o background check de integridade para entrar em uma empresa multinacional

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de junho de 2023.

O mundo do recrutamento corporativo, é onde cada passo e cada decisão conta! Você já se perguntou como as grandes empresas garantem que estão contratando a pessoa certa para o trabalho? A resposta pode estar na frase que você já deve ter ouvido antes: “background check de integridade“. Mas o que isso significa? Como é feito? E por que é tão crucial entrar em uma empresa multinacional?

Simplificando, o background check de integridade é um processo abrangente que as empresas utilizam para verificar o passado de um candidato a emprego. Ele serve para confirmar as informações fornecidas pelo candidato e para garantir que ele não possui qualquer elemento em seu histórico que possa prejudicar a empresa.Este processo é essencial porque ajuda as empresas a mitigar riscos e a fazer escolhas de contratação mais informadas. Imagine a surpresa desagradável de descobrir, tarde demais, que o seu novo diretor financeiro tem um histórico de fraude financeira!

Como é realizado o processo de Background Check de Integridade

Verificação de antecedentes criminais

A verificação de antecedentes criminais é geralmente o ponto de partida no processo de background check de integridade. Esta etapa envolve uma pesquisa minuciosa em registros públicos e bases de dados governamentais para descobrir se o candidato tem algum histórico criminal. Não é uma tarefa simples – é uma escavação profunda que abrange tudo, desde infrações de trânsito até condenações por crimes graves. Este passo é crucial porque uma empresa precisa garantir que não está contratando alguém que possa colocar a organização ou seus funcionários em risco.

Verificação do histórico de emprego

A próxima etapa do processo é a verificação do histórico de emprego do candidato. Aqui, as empresas confirmam se as informações listadas no currículo do candidato são verdadeiras e precisas. Isso inclui verificar detalhes como o nome das empresas onde o candidato afirmou ter trabalhado, os cargos que ocupou, as datas de início e término do emprego e, em alguns casos, os motivos da saída. Esta verificação é vital para garantir que o candidato tem a experiência e as habilidades que afirmou ter. Além disso, pode ajudar a identificar quaisquer sinais de preocupação, como um histórico de empregos de curta duração ou demissões frequentes.

Verificação de crédito

Em certos casos, as empresas também realizam verificações de crédito como parte do background check de integridade. Isso é particularmente comum em posições que envolvem a manipulação de dinheiro, informações financeiras sensíveis ou tomada de decisões financeiras. A verificação de crédito pode dar às empresas uma ideia do comportamento financeiro do candidato, como o cumprimento das obrigações financeiras e se ele administra bem suas finanças pessoais. Embora um mau crédito não necessariamente desqualifique um candidato, ele pode ser um fator considerado junto com outras informações coletadas durante o processo de background check.

Referências profissionais

Além do mais, a verificação das referências profissionais também é uma parte fundamental do background check de integridade. Esta etapa permite às empresas entrar em contato com ex-chefes, colegas ou subordinados para obter uma visão mais completa e objetiva do desempenho profissional e das habilidades interpessoais do candidato. Tais informações podem ser especialmente úteis para avaliar se o candidato é adequado para a cultura da empresa e se ele tem a capacidade de desempenhar efetivamente as tarefas do cargo em questão.

As empresas multinacionais, com sua presença global e reputação internacional em jogo, atribuem um alto valor ao background check de integridade. Estas corporações precisam ter certeza de que estão contratando indivíduos confiáveis e responsáveis, que respeitem os valores da empresa e que possam representá-la de forma positiva em qualquer lugar do mundo. Uma contratação equivocada pode ter consequências sérias, como danos à imagem da marca, processos judiciais, ou até mesmo perda de confiança dos investidores e clientes.