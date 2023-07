Conheça a plataforma de venda de mídia para rádios que está revolucionando o mercado

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de julho de 2023.

A Radio Break integra numa única plataforma: anunciantes, agências de publicidade e emissoras de rádio utilizando tecnologia, automação e inteligência artificial.

O rádio é um dos meios de comunicação mais eficaz de todos os tempos. Ele continua levando informação, conhecimento, entretenimento, música, esporte, atualizações de trânsito e diversos outros conteúdos para mais de 165 milhões de brasileiros1.

Pensando modernizar esse mercado forte que gira ao redor do rádio a Radio Break surge como uma plataforma facilitadora, que vai integrar as agências de publicidade e anunciantes com as emissoras de rádio. As campanhas publicitárias terão um alcance estratégico, regionalizado e contarão com os benefícios e agilidade do digital.

A iniciativa de aplicar a transformação digital no processo comercial de rádio parte da união dos fundadores que possuem grande experiência com rádio e tecnologia e decidiram explorar um mercado de mais de R$ 2.7 Bilhões2. Os sócios Amaury Martins Jr. e Valério Guimarães uniram a experiência do rádio com a tecnologia e desenvolveram em conjunto a Radio Break.

Com o avanço constante da tecnologia e a mudança nos padrões de consumo de mídia, a Radio Break surge como uma solução eficiente e integrada, oferecendo um ambiente digital que facilita a compra e venda de espaços publicitários nas rádios de todo o Brasil. Integrada com dados do IBGE e Anatel, a plataforma oferece informações da área de cobertura, mapa de calor e população, em tempo real, da campanha e de cada emissora individualmente.

“Com o uso de inteligência artificial, business intelligence e integrações com bases de dados como Anatel e IBGE, nossa plataforma transforma a jornada de compra e venda em um processo tão simples e assertivo quanto a gestão de mídias digitais como Google, Facebook, Instagram, etc. Com este processo simplificado, agências de publicidade e anunciantes têm uma redução operacional significativa e muito mais informação podendo direcionar recursos para a estratégia da campanha”, explica Valério Guimarães, co-CEO da Radio Break.

“A plataforma, tem como objetivo unir o meio rádio para aproveitar ao máximo seu alcance, que atinge em média 83% da população. A Radio Break oferece a facilidade de criar campanhas com diversas rádios em apenas alguns cliques, segmentando por região, perfil e parâmetro de valor regional. Desta forma anunciantes e agências gerenciam suas campanhas de forma simplificada e assertiva”, destaca Amaury Martins Jr, co-CEO da Radio Break.

Outro ponto a destacar é que o rádio AM/FM é um acelerador de alcance para campanhas digitais de anunciantes. A Combinação entre plataformas de publicidade digital com rádio eleva os resultados dos anunciantes em até 94%, segundo pesquisa da Nielsen (2022).

Principais recursos e benefícios da Radio Break:

Conexão entre anunciantes, agências e rádios: A plataforma proporciona um ambiente digital onde anunciantes e agências podem descobrir rádios relevantes para suas campanhas, facilitando a comunicação e a negociação de espaços publicitários.

Otimização do processo de compra e venda: Com a Radio Break, é possível agilizar o processo de compra e venda de mídia em rádio, eliminando burocracias e trabalhos operacionais desnecessários pois a plataforma utiliza tecnologias de assinatura digital para autorização das campanhas e cria e dispara o plano de mídia e pedidos de inserção para os envolvidos.

Segmentação precisa: a plataforma oferece recursos avançados de segmentação, permitindo que anunciantes e agências atinjam seu público-alvo de forma mais precisa e efetiva.

Controle e transparência: Rádios têm total controle sobre quais anúncios serão veiculados, podendo revisar e aprovar cada campanha antes da veiculação, garantindo alinhamento com seus valores e direcionamento editorial.

Suporte e consultoria especializada: A equipe da Radio Break oferece suporte e consultoria especializada para auxiliar os usuários na criação e otimização de suas campanhas, garantindo resultados satisfatórios.

A Radio Break está comprometida em transformar a forma como a publicidade em rádio é conduzida. Nossa plataforma oferece uma solução inovadora, tornando o processo de compra e venda de mídia mais ágil, eficiente e transparente. A Plataforma proporciona maior visibilidade e oportunidades de negócio para rádios e, ao mesmo tempo, ajuda anunciantes e agências a alcançarem seus objetivos de marketing.

A Radio Break já se estabeleceu como uma referência no mercado, com rádios renomadas e marcas de destaque utilizando a plataforma para gestão de suas campanhas publicitárias. A plataforma continuará expandindo suas parcerias e recursos para proporcionar uma experiência ainda mais completa e satisfatória aos usuários.

Para mais informações sobre a Radio Break e como se tornar um parceiro, acesse o site https://radiobreak.com.br/ ou entre em contato através do e-mail [email protected]

1 Número estimado considerando que o meio rádio tem um alcance médio de 83% da população (Kantar Ibope 2022) e dados do IBGE 2022.

2 Valor estimado considerando que o rádio tem uma participação de 3,7% (CENP Meios 2022) do investimento publicitário no Brasil que é de R$ 74,1 Bilhões (Kantar Ibope 2022).