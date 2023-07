Como escolher a lâmpada LED adequada para cada ambiente?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de julho de 2023.

Como sabemos, as lâmpadas de LED tem um tempo de duração bem maior comparada a lâmpada incandescente e ainda gasta menos energia.

Contudo, não existe apenas um tipo de lâmpada LED e como cada cômodo depende de um tipo de iluminação, para mais conforto e funcionalidade, hoje vamos falar sobre elas. Saiba como escolher a lâmpada LED ideal para cada ambiente.

Como escolher lâmpada de LED?

As lâmpadas LED revolucionam como iluminamos nossos espaços, proporcionando economia de energia, durabilidade e uma variedade de tonalidades de luz.

Porém, escolher a lâmpada LED adequada para cada ambiente pode ser uma tarefa desafiadora com tantas opções disponíveis no mercado.

Por isso, trouxemos algumas dicas simples e fáceis de entender para que você possa iluminar seu lar com eficiência e estilo.

Entenda a temperatura de cor

A temperatura de cor é um fator crucial a ser considerado ao escolher lâmpadas LED. Ela é medida em Kelvin (K) e influencia diretamente a atmosfera do ambiente. As opções mais comuns são:

Branco Quente (2700K a 3000K): cria uma atmosfera acolhedora e relaxante, ideal para dormitórios, salas de estar e espaços de convivência.

Branco Neutro (3500K a 4500K): oferece uma iluminação mais próxima à luz do dia, sendo adequado para cozinhas, escritórios e banheiros.

Branco Frio (5000K a 6500K): proporciona uma luz mais intensa e estimulante, perfeita para ambientes de trabalho, áreas externas e garagens.

Potência e lúmens: entenda a relação

A potência é o que vai definir a quantidade de energia consumida no ambiente e o lúmen a claridade. Então é necessário comparar lâmpadas LED para saber a potência (Watts) e lúmens (lm).

Para ambientes mais iluminados, opte por lâmpadas com maior quantidade de lúmens e menor potência. Na dúvida na hora de escolher conte com um eletricista Curitiba para fazer a melhor orientação.

Escolha a base da lâmpada

As lâmpadas LED vem em várias bases, e é essencial escolher a opção correta que se encaixe em suas luminárias.

As bases mais comuns são rosca comum, rosca fina e pinos, mas existem outras variações menos comuns. Verifique o encaixe antes de fazer a compra para evitar problemas.

Direcional ou não direcional

Outro aspecto importante é determinar se você precisa de uma lâmpada com iluminação direcional ou não direcional.

Lâmpadas direcionais são ideais para realçar objetos ou áreas específicas, como quadros ou bancadas. Já as não direcionais emitem luz de forma mais uniforme, sendo ideais para iluminar um cômodo inteiro.

Índice de reprodução de cor

Esse índice informa o quanto a Lâmpada consegue reproduzir as cores de forma natural. Uma classificação mais alta, próxima de 100, indica que as cores serão vistas com maior precisão sob a luz da lâmpada. Ambientes que exigem precisão nas cores, como ateliês e lojas, devem utilizar lâmpadas com alto IRC.

Regulável ou não regulável?

Alguns ambientes se beneficiam de iluminação ajustável, e nesse caso, você precisará de lâmpadas compatíveis com dimmers (dispositivos que regulam a intensidade da luz).

Portanto, verifique se a embalagem indica que a lâmpada é regulável antes de instalá-la em um sistema desse tipo.

Eficiência energética

As lâmpadas LED são conhecidas por sua eficiência energética, mas ainda há variações nesse aspecto. Procure por produtos com classificação A+ em eficiência, pois eles consomem menos energia e duram mais, o que se traduz em economia a longo prazo.

Cuidados com a embalagem

Ao adquirir lâmpadas LED, verifique se a embalagem indica a certificação do INMETRO. Isso garante que o produto atende aos padrões de qualidade e segurança exigidos.

Escolher o produto adequado para cada ambiente é fundamental para criar a atmosfera desejada, economizar energia e prolongar a vida útil da lâmpada.

Por isso, ao escolher entenda as necessidades de cada espaço, considere a temperatura de cor, potência, lúmens, base da lâmpada, direcionalidade, IRC e eficiência energética. Assim, com essas informações em mãos, você estará pronto para fazer as melhores escolhas e iluminar seu lar com conforto e estilo, aproveitando ao máximo os benefícios que as lâmpadas LED tem a oferecer, agora é só contar com um eletricista 24h Curitiba e fazer a instalação completa.