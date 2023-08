Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de agosto de 2023.

Como funciona a franquia de seguro? Confira o que é esse serviço, o que é preciso para acionar, quais as melhores empresas de seguro, entre outras informações especiais sobre o tema, aqui neste post.

O seguro com franquia é um tipo de contrato de seguro em que o segurado concorda em pagar certa quantia, chamada de franquia, antes que a seguradora pague uma indenização em caso de sinistro. A franquia pode ser fixa, ou seja, um valor pré-determinado, ou pode ser proporcional ao valor do sinistro.

Como funciona a franquia de seguro?

A função da franquia é estabelecer uma participação financeira do segurado no evento sinistro, e assim reduzir o risco moral, que é a tendência de comportamentos de risco por parte do segurado, já que ele não arca com todo o prejuízo em caso de sinistro.

Algumas das principais características da franquia de seguro são:

Valor da franquia: O valor da franquia pode variar de acordo com o tipo de seguro e as coberturas contratadas. Geralmente, quanto maior o risco coberto, maior será o valor da franquia.

Por exemplo, em um seguro ou proteção veicular de automóvel, a franquia para danos materiais pode ser de R $1.000, enquanto a franquia para danos corporais pode ser de R $5.000.

Cobrança da franquia: A franquia pode ser cobrada de diferentes formas. Em alguns casos, a seguradora descontará o valor da franquia do total da indenização a ser paga. Em outros casos, o segurado deverá pagar a franquia diretamente para a seguradora. Pagamento da franquia: O pagamento da franquia é feito pelo segurado no momento do acionamento do seguro, ou seja, quando ele sofre um sinistro e aciona a seguradora para receber a indenização.

O valor da franquia geralmente é pago por meio de boleto bancário, depósito em conta ou cartão de crédito.

Sinistros parciais e totais: Em alguns casos, a franquia pode ser aplicada apenas em sinistros totais, ou seja, quando o valor do prejuízo é maior do que o valor da franquia. Em sinistros parciais, a seguradora arcará com o valor do prejuízo avançado pelo segurado. Recuperação da franquia: Em alguns casos, o segurado pode ter a possibilidade de recuperar o valor da franquia, desde que cumpra determinadas condições.

Por exemplo, em um seguro de automóvel, se o segurado não tiver sinistros por um determinado período de tempo, a seguradora pode oferecer a recuperação do valor da franquia.

Relação custo-benefício: Ao escolher um seguro com franquia, é importante analisar a relação custo-benefício entre o valor da franquia e o valor da indenização. É importante avaliar se vale a pena pagar a franquia para poder receber a indenização em caso de sinistro. Impacto na mensalidade do seguro: Geralmente, o valor da franquia possui um impacto direto no valor da mensalidade do seguro. Quanto maior for o valor da franquia, menor será o valor da mensalidade, e vice-versa. O que ocorre porque a seguradora espera que o segurado contribua financeiramente caso ocorra um sinistro.

Em resumo, a franquia de seguro é uma forma de estabelecer a participação financeira do segurado em caso de sinistro, para reduzir pedidos exagerados e incentivar comportamentos responsáveis.

O valor da franquia pode variar de acordo com o tipo de seguro e as coberturas contratadas, e geralmente é pago pelo segurado no momento do acionamento do seguro. É importante analisar a relação custo-benefício da franquia e o impacto na mensalidade do seguro ao escolher um contrato com franquia.

Quais as melhores empresas de seguro?

O mercado de seguros é altamente competitivo, com várias empresas disputando a preferência dos consumidores. No entanto, algumas se destacam por oferecerem serviços de qualidade e benefícios diferenciados.

Abaixo, listamos algumas das melhores empresas de seguro, com uma breve explicação sobre cada uma:

Porto Seguro: a Porto Seguro é uma das maiores seguradoras do país e oferece uma ampla gama de serviços, como seguro de automóveis, seguro residencial, seguro de vida, seguro saúde, seguro de viagem, entre outros.

Essa empresa conta com uma excelente reputação no mercado e é conhecida por sua agilidade no atendimento e por oferecer benefícios exclusivos aos seus segurados.

Bradesco Seguros: o Bradesco Seguros é outra grande empresa do mercado de seguros brasileiro, oferecendo uma vasta gama de produtos e serviços. Além dos seguros tradicionais, a empresa também oferece planos de previdência privada, seguros de crédito e diversos outros serviços financeiros.

A empresa é conhecida pela qualidade de seus produtos e pela excelente cobertura oferecida aos seus clientes.

SulAmérica: a SulAmérica é uma das seguradoras mais tradicionais do Brasil, com mais de 120 anos de história. A empresa oferece uma ampla variedade de seguros, incluindo vida, residencial, automóvel, saúde e previdência.

Além disso, a SulAmérica se destaca pela qualidade do atendimento ao cliente e pela ampla rede de prestadores de serviços espalhados por todo o país.

Allianz: a Allianz é uma das maiores seguradoras do mundo e está presente em mais de 70 países. No Brasil, a empresa oferece seguros de automóveis, seguros residenciais, seguros de vida, seguro saúde, entre outros.

Essa empresa se destaca pela qualidade de seus produtos e pela solidez financeira, o que garante segurança e confiabilidade para os segurados.

Itaú Seguros: o Itaú Seguros é uma das maiores seguradoras do país e oferece uma ampla variedade de produtos e serviços. Além dos seguros tradicionais, a empresa também oferece soluções financeiras, como previdência privada e seguros de crédito.

O Itaú Seguros destaca-se pela qualidade do atendimento ao cliente e pelos benefícios exclusivos oferecidos aos segurados.

HDI Seguros: na HDI Seguros é uma das principais seguradoras do país, com uma ampla variedade de produtos e serviços. A empresa oferece seguros de automóveis, seguros residenciais, seguros de vida, seguro saúde, entre outros.

Além disso, a HDI Seguros se destaca pelo atendimento ágil e eficiente e pela qualidade de sua rede de prestadores de serviços.

Tokio Marine: a Tokio Marine é uma das maiores seguradoras do mundo, com mais de 100 anos de história. No Brasil, a empresa oferece uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo seguros de automóveis, seguros residenciais, seguros de vida, entre outros.

A Tokio Marine se destaca pela solidez financeira e pela qualidade de seus produtos, além de oferecer um atendimento de qualidade aos seus segurados.

Liberty Seguros: a Liberty Seguros é uma seguradora global com presença em mais de 30 países. No Brasil, a empresa oferece uma ampla gama de seguros, incluindo automóveis, residenciais, vida, saúde e muito mais.

Uma empresa que é reconhecida pela qualidade de seus produtos e pelo atendimento personalizado aos seus segurados.

Essas são algumas das melhores empresas de seguro do mercado brasileiro, mas vale ressaltar que a escolha da melhor empresa de seguro depende das necessidades e preferências individuais de cada segurado.

É importante analisar as coberturas, benefícios, exclusões e outros detalhes de cada apólice antes de fazer a escolha. Além disso, é recomendável pesquisar a reputação e experiência da empresa, bem como ler as avaliações de outros clientes, antes de contratar um seguro.

Dessa forma, é possível fazer uma escolha informada e encontrar a empresa de seguro que melhor atende às suas necessidades.