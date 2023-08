Aumento gigantesco nas apostas em eSports por brasileiros

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de agosto de 2023.

Um levantamento, baseado em dados obtidos Pesquisa Game Brasil – PGB, revelou que está acontecendo uma grande expansão na aceitação dos atuais esportes eletrônicos no território nacional pelos brasileiros. A pesquisa mostrou que os jogos esports têm tomado grandes proporções entre os brasileiros, e de acordo com a pesquisa, mais de 70% dos jogadores do país já conhecem e acessam a esses tipos de jogos.

Os brasileiros adeptos aos eSports, além de gostarem de praticar as diversas modalidades existentes, também acompanham os torneios e os jogos dos grandes times nacionais e internacionais dos eSports. Segundo outra pesquisa levantada pelo PGB, quase 80% dos jogadores brasileiros procuram se atualizar a respeito dos torneios dos eSportes. Além disso, vários apostadores apaixonados pelos eSportes estão investindo cada vez mais em suas apostas nas grandes casas de casino online, como o site GG.Bet, e muitos jogadores estão aproveitando as ofertas de bônus e grandiosas premiações.

Jogos esports mais acessados pelos brasileiros

Os brasileiros estão, cada vez mais, acessando os jogos esports. Na sequência, será exposto alguns dos jogos mais acessados por todos os jogadores do território nacional. Um dos jogos eSports mais visualizados do planeta é o Counter Strike: Global Offensive (CS:GO). O jogo é, basicamente, um jogo que envolve tiro, e o formato de visualização do jogador é em primeira pessoa, ou seja, o jogador tem a visão do personagem do jogo. O CS:GO é considerado um dos jogos mais acessados em todo o planeta, é um jogo que está em várias plataformas de apostas esports.

Também muito acessado, outro sucesso no meio dos jogos esports brasileiros, é o League Of Legends, também conhecido como LoL. Para quem ainda não conhece o jogo, ele se trata de um game que pode ser jogado por vários jogadores ao mesmo tempo. Este jogo possui muitos jogadores praticantes, algo em torno dos 151 milhões de jogadores. Uma das vantagens de se apostar no LoL, é que, durante todo o decorrer do ano, há múltiplos mercados disponibilizados para apostar.

Por fim, um outro jogo esports que também é massivamente acessado por brasileiros, é o Dota 2, que também tem características parecidas com a do LoL. O MOBA também envolve multijogadores que se enfrentam para defenderem suas estruturas. Diante disso, pode se destacar que, um dos motivos que fizeram os jogos e apostas eSports serem um sucesso no território brasileiro, é o fato de a indústria de jogos esports estarem sempre investindo constantemente em tecnologia interativa, segurança e inovação de jogos e apostas.