4 dicas para combinar calças estampadas

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de agosto de 2023.

Sinônimo de personalidade e nada básica, a calça estampada é uma peça presente no armário tanto das mulheres quanto dos homens. É bem provável que você já tenha procurado roupas em oferta e se deparado com muitas opções de calças com um visual mais chamativo, em qualquer época do ano.

Nos últimos anos, algumas grifes investiram em um visual mais carregado, renovando sua linguagem com o intuito de conquistar clientes das novas gerações e gerar burburinho nas redes sociais. Peças como as calças ganharam uma grande variedade de estampas, volumes e recortes, ocupando o lugar de protagonismo nos looks, que até então estavam na parte de cima do visual.

Como investir em peças estampadas no seu armário a longo prazo

Durante a pandemia, a moda focou no conforto, em peças com modelagens mais neutras e dando pouca importância para a parte de baixo, que ficava fora das câmeras. Com a retomada das atividades, as peças de cima ganharam muito volume, cores, texturas, e chegou a vez das calças, que deixaram de ser do pijama, para montar looks variados.

Muitas pessoas se sentem inseguras na hora de usar estampas em roupas, principalmente em peças como calças e casacos. Mas não é preciso ter medo, pois investindo em opções versáteis é possível manter as peças a longo prazo, e ter um look mais elaborado para quando o momento pedir um visual mais chamativo.

Confira formas de combinar peças com calças estampadas para diferentes ocasiões

As estampas são muito comuns em peças de roupas casuais, como camisetas. Quando usadas nas peças de baixo, elas podem transformar completamente o visual, e mesmo para ocasiões mais sérias, podem combinar peças de forma interessante, sem tanto esforço.

Estampa na alfaiataria

A calça de alfaiataria pode receber estampas mais sóbrias, e principalmente em tecidos como linho e algodão, resulta em um visual sofisticado e confortável. A dica é optar por estampas clássicas, como xadrez, listrado ou geométricos em padronagens sutis, de cores mais neutras e preferencialmente sem texturas.

Jeans estampado

O jeans é o queridinho na hora de montar um visual despojado e moderno, mas que também pode ser sofisticado. Uma opção é investir em um jeans de lavagem neutra, como azul-escuro, e com estampas nas laterais. Esse tipo de peça pode ser combinada com camisetas coloridas, para momentos casuais, ou com um blazer, deixando o look mais trabalhado para uma reunião de trabalho, sem deixar de lado o toque moderno.

Confortável e casual

Calças estampadas de tecidos fluidos são ótimas para usar em viagens, passeios de fim de semana ou em dias mais casuais no trabalho. Você pode combinar com camisas na mesma estampa da calça, adequando as tonalidades de cor, texturas e sobreposições conforme o lugar.

Outra dica é concentrar toda a informação na calça, optando por camisetas básicas, por exemplo, branca, e finalizando o look com um acessório de alguma cor também presente na estampa de baixo.

Equilibre as proporções

O clássico high low continua valendo para looks com calças estampadas. Visto que os elementos da calça já chamam muita atenção, opte por equilibrar o restante dos looks em função de volume, quantidade de acessórios e cores. Se a estampa é em tons de cinza, como listrado, mantenha peças mais básicas no restante do look.

Invista nos acessórios para distribuir o peso da estampa nas demais peças, evitando que toda a informação fique concentrada na calça. Isso é ainda mais valioso para quem quer disfarçar o volume do quadril, ou alongar a silhueta, já que a estampa certa pode valorizar o formato do corpo, combinada com um sapato mais alto ou bolsa lateral.