Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de agosto de 2023.

Se você está com problemas de entupimento em sua casa ou empresa, provavelmente já se perguntou como é cobrado o serviço de desentupimento. Afinal, ninguém quer ser surpreendido com uma conta muito alta depois de resolver o transtorno.

Neste artigo, vamos explicar como é feito o cálculo do preço do desentupimento, quais são os fatores que influenciam na cobrança e como escolher uma empresa confiável e com bom custo-benefício. Acompanhe!

O que é o desentupimento?

O desentupimento é o serviço de limpeza e desobstrução de tubulações, ralos, pias, vasos sanitários, caixas de gordura, fossas e outros sistemas hidráulicos. Ele é realizado por profissionais especializados, que utilizam equipamentos adequados para cada tipo de situação.

O desentupimento é necessário quando há algum tipo de obstrução nas tubulações, causada por acúmulo de resíduos orgânicos, gordura, cabelo, papel higiênico, objetos estranhos ou até mesmo raízes de árvores. Essa obstrução impede a passagem da água e pode causar mau cheiro, vazamentos, infiltrações e danos à estrutura do imóvel.

Como é cobrado o desentupimento?

Não existe um valor fixo ou uma tabela padrão para o serviço de desentupimento. Cada caso é um caso e depende de vários fatores, como:

O tipo de entupimento: pode ser parcial ou total, simples ou complexo, superficial ou profundo;

O local do entupimento: pode ser em áreas internas ou externas, de fácil ou difícil acesso;

O tamanho da tubulação: pode variar de acordo com o diâmetro e o material;

A extensão do entupimento: pode afetar apenas um ponto ou vários pontos da rede hidráulica;

O método de desentupimento: pode ser por hidrojateamento, máquina rotativa, ar comprimido ou outros;

A urgência do serviço pode ser solicitada em horário comercial ou em plantão 24 horas.

Por isso, o preço do desentupimento só pode ser definido após uma avaliação técnica no local, que leva em conta todos esses aspectos. Geralmente, as empresas cobram por metro linear de tubulação desentupidora, mas também podem cobrar por hora de serviço ou por pacote fechado.

Como escolher uma empresa de desentupimento?

Na hora de contratar uma empresa de desentupimento, é importante pesquisar bem e comparar as opções disponíveis no mercado. Não se deixe levar apenas pelo preço mais baixo, pois isso pode sair caro no final.

Procure uma empresa que tenha experiência no ramo, que ofereça garantia do serviço, que tenha licença ambiental para descartar os resíduos e que tenha boas referências de clientes anteriores. Além disso, verifique se a empresa tem atendimento 24 horas, pois você nunca sabe quando vai precisar de um serviço de emergência.

Uma dica é buscar por empresas que atuam na sua região, pois isso pode facilitar a logística e reduzir o tempo de espera. Por exemplo, se você mora em São Paulo, procure por uma desentupidora em São Paulo que tenha uma equipe próxima ao seu endereço.

Conclusão

O serviço de desentupimento é essencial para manter a funcionalidade e a higiene dos sistemas hidráulicos. No entanto, para saber como é cobrado o desentupimento, é preciso solicitar um orçamento personalizado com uma empresa especializada, que vai avaliar o seu caso e oferecer a melhor solução.

Esperamos que este artigo tenha esclarecido as suas dúvidas sobre como é cobrado o desentupimento. Se você precisa de um serviço de qualidade e com preço justo, entre em contato conosco e peça um orçamento sem compromisso. Somos uma desentupidora em São Paulo com mais de 20 anos de experiência no mercado e atendemos todos os tipos de imóveis. Estamos à disposição para ajudá-lo!