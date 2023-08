Óculos modelo aviador combina com qual rosto

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de agosto de 2023.

Os óculos aviador são um clássico da moda que nunca sai de cena. Eles foram criados na década de 1930 para proteger os olhos dos pilotos de avião, mas logo se tornaram um acessório de estilo. Mas será que eles combinam com todos os tipos de rosto? Neste artigo, vamos te dar algumas dicas de como escolher o modelo ideal para o seu formato de face e arrasar com os óculos aviador.

Rosto redondo

Se você tem o rosto redondo, ou seja, com as maçãs do rosto salientes e a largura e o comprimento da face quase iguais, os óculos aviador podem ser uma boa opção. Eles ajudam a alongar e afinar o rosto, criando um contraste com as curvas. Prefira os modelos com a armação fina e as lentes mais claras, que suavizam a expressão. Evite os modelos muito grandes ou muito pequenos, que podem desequilibrar as proporções.

Rosto quadrado

O rosto quadrado tem a testa, as maçãs do rosto e o maxilar com a mesma largura, formando ângulos retos. Para suavizar essas linhas, os óculos aviador são uma ótima escolha. Eles trazem mais harmonia e delicadeza ao rosto, com suas formas arredondadas. Você pode optar pelos modelos com a armação mais grossa ou mais fina, mas evite as lentes muito escuras, que podem endurecer o olhar.

Rosto oval

O rosto oval é considerado o mais versátil, pois combina com quase todos os tipos de óculos. Ele tem o comprimento maior que a largura, e as linhas do maxilar e da testa são suaves. Os óculos aviador ficam muito bem nesse formato de rosto, pois valorizam as curvas naturais e destacam os traços. Você pode usar os modelos mais clássicos ou mais modernos, com diferentes cores e tamanhos de armação e lente.

Rosto triangular

O rosto triangular tem a testa mais larga que o maxilar, e as maçãs do rosto bem marcadas. Para equilibrar esse formato, os óculos aviador são uma boa pedida. Eles ajudam a aumentar a largura do queixo e a diminuir a da testa, criando uma simetria. Escolha os modelos com a armação mais fina e as lentes mais claras ou espelhadas, que trazem mais leveza ao visual. Fuja dos modelos muito grandes ou muito escuros, que podem pesar na parte superior do rosto.

Agora que você já sabe como escolher os óculos aviador ideais para o seu tipo de rosto, é só se jogar nessa tendência e arrasar por aí. Lembre-se de que o mais importante é se sentir bem e confortável com o seu estilo. E se você quer encontrar os melhores modelos de óculos aviador, confira a nossa loja online e aproveite as nossas ofertas!