Colágeno: O que é e quais seus benefícios?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de agosto de 2023.

O colágeno é uma proteína que está presente em diversas partes do nosso corpo, como a pele, os ossos, as cartilagens, os tendões, os ligamentos e os vasos sanguíneos.

Ele é responsável por dar firmeza, elasticidade e resistência aos tecidos, além de participar da cicatrização e da regeneração celular.

O colágeno também tem um papel importante na saúde das unhas, dos cabelos e dos dentes.

Essa proteína é produzida naturalmente pelo nosso organismo, mas essa produção tende a diminuir com o passar dos anos, principalmente após os 30 anos.

Isso pode causar o aparecimento de rugas, flacidez, celulite, estrias, dores articulares, entre outros problemas.

Cuidados com a pele são essenciais para a saúde e estética, possibilitando um envelhecimento saudável e com o mínimo de problemas corriqueiros de pele.

E existem diversas situações onde hábitos como fumar acabam afetando indiretamente a saúde do nosso corpo, pele, e organismo. Caso este seja o seu caso, sugerimos conferir o plano de tratamento da Fumasil, mas também é importante que você busque por suporte e indicação médica

Por isso, muitas pessoas recorrem à suplementação de colágeno para repor essa proteína e prevenir ou amenizar esses sinais do envelhecimento.

Tipos de colágeno

Existem mais de 20 tipos de colágeno no nosso corpo, mas os principais são:

Colágeno tipo I

Esse é o tipo mais abundante no nosso corpo, representando cerca de 90% do colágeno total.

Ele está presente na pele, nos ossos, nos tendões e nos ligamentos, sendo responsável por dar resistência e elasticidade aos tecidos.

Colágeno tipo II

Esse é o tipo predominante na cartilagem, que é o tecido que reveste as articulações e amortece os impactos.

Ele é responsável por dar flexibilidade e suporte às articulações.

O suplemento da Calcitran é um grande exemplo de consumo de reposição de colágeno tipo II.

Colágeno tipo III

Esse é o tipo que está associado ao colágeno tipo I, formando fibras que compõem a pele, os vasos sanguíneos, os órgãos internos e as cicatrizes.

Ele é responsável por dar firmeza e elasticidade aos tecidos.

Colágeno tipo IV

O tipo IV forma uma rede que sustenta as células dos tecidos epiteliais, como a pele, os rins, os pulmões e o fígado.

Ele é responsável por dar estrutura e permeabilidade aos tecidos.

Benefícios do colágeno

O colágeno pode trazer diversos benefícios para a nossa saúde e para a nossa beleza, como:

Melhorar a aparência da pele

O colágeno é essencial para manter a pele firme, elástica e hidratada.

Com o passar dos anos, a produção de colágeno diminui e a pele perde essas características, ficando mais fina, flácida e enrugada.

A suplementação de colágeno pode ajudar a estimular a produção de colágeno pelo organismo e a retardar ou atenuar esses sinais do envelhecimento.

Além disso, o colágeno também pode ajudar na cicatrização da pele e na prevenção ou tratamento de problemas como celulite, estrias e acne.

Fortalecer as unhas e os cabelos

O colágeno também está presente nas unhas e nos cabelos, dando resistência e brilho a essas estruturas.

A falta de colágeno pode causar unhas fracas, quebradiças ou com manchas brancas; e cabelos opacos, ressecados ou com queda excessiva.

A suplementação de colágeno pode ajudar a fortalecer as unhas e os cabelos, deixando-os mais saudáveis e bonitos.

Proteger as articulações

O colágeno é fundamental para a saúde das articulações, pois ele forma a cartilagem que reveste as extremidades dos ossos e permite o seu movimento sem atrito ou dor.

Com o passar dos anos, a cartilagem se desgasta e perde a sua capacidade de amortecer os impactos.

Isso pode causar inflamação, dor e limitação das articulações, como ocorre na artrite e na artrose.

Fazer essa suplementação pode ajudar a prevenir ou reduzir esses problemas, pois ele ajuda a manter a integridade da cartilagem e a lubrificar as articulações.

Prevenir a osteoporose

O colágeno também é importante para a saúde dos ossos, pois ele compõe a matriz óssea que sustenta os minerais que dão rigidez e densidade aos ossos.

Com o passar dos anos, a produção de colágeno diminui e os ossos perdem massa e resistência, ficando mais frágeis e propensos a fraturas.

Isso pode causar osteoporose, uma doença que afeta principalmente as mulheres após a menopausa.

Ele pode ajudar a prevenir ou tratar a osteoporose, pois ele ajuda a manter a estrutura e a força dos ossos.

Como tomar colágeno?

O colágeno pode ser encontrado em diversos alimentos de origem animal, como carnes, ovos, leite e derivados.

Porém, nem sempre a ingestão desses alimentos é suficiente para suprir as necessidades de colágeno do nosso organismo, principalmente após os 30 anos, como já mencionamos.

Por isso, muitas pessoas recorrem à suplementação de colágeno em forma de cápsulas, pó ou líquido.

Nas farmácias e lojas de suplementos há diversos tipos de colágeno que são usados para a suplementação, como o Calcitran MDK.

Podendo ser em cápsulas ou em pó.

A suplementação de colágeno pode ser feita de duas formas: com colágeno hidrolisado ou com peptídeos bioativos de colágeno.

O colágeno hidrolisado é o colágeno que passou por um processo de hidrólise, que quebra as suas moléculas em partes menores e mais fáceis de serem absorvidas pelo organismo.

Os péptidos bioativos de colágeno são fragmentos específicos do colágeno que têm uma ação direcionada para determinados tecidos, como a pele, as articulações ou os ossos.

A dose recomendada de colágeno varia conforme o tipo, a forma e o objetivo da suplementação.

Em geral, recomenda-se tomar entre 8 e 10 gramas de colágeno por dia.

Preferencialmente com uma fonte de vitamina C, que ajuda na absorção e na síntese do colágeno pelo organismo.

A suplementação de colágeno deve ser feita por um período mínimo de três meses para se observar os resultados.

Antes de tomar qualquer suplemento de colágeno, é importante consultar um médico ou um nutricionista.

Para saber se você realmente precisa dele e qual é o tipo, a dose e a duração mais adequados para o seu caso.

O colágeno é considerado um suplemento seguro e bem tolerado pela maioria das pessoas.

Mas pode causar alguns efeitos colaterais como alergia, desconforto gastrointestinal ou sobrecarga renal.

Por isso, é preciso ter cuidado e seguir as orientações do profissional que te acompanha.

Conclusão

O colágeno é uma proteína essencial para a nossa saúde e para a nossa beleza.

Pois ele está presente em diversas partes do nosso corpo e desempenha diversas funções importantes.

Com os anos, a produção de colágeno diminui e isso pode causar diversos problemas como rugas, flacidez, celulite, estrias, dores articulares, osteoporose, entre outros.

A suplementação de colágeno pode ser uma forma de repor essa proteína e prevenir ou amenizar esses sinais do envelhecimento.

Mas para isso, é preciso escolher o tipo certo de colágeno e tomar a dose adequada para o seu caso.

Não se esqueça também de ter uma alimentação equilibrada e uma rotina de cuidados com o seu corpo para potencializar os benefícios do colágeno.

Cuide bem da sua saúde e da sua beleza!