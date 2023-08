Quais as vantagens de tomar vitaminas para o cabelo?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de agosto de 2023.

O cabelo é uma parte importante da nossa aparência e da nossa saúde, mas nem sempre ele recebe os cuidados que merece.

Muitas vezes, o cabelo sofre com fatores externos, como poluição, sol, vento, secador, chapinha, tintura, etc.

E esses fatores podem danificar a sua estrutura e causar problemas como queda, quebra, ressecamento, opacidade e pontas duplas.

Além disso, o cabelo também pode ser afetado por fatores internos, como estresse, má alimentação, alterações hormonais, doenças, e outros.

Podendo também interferir na sua nutrição e no seu crescimento.

Para manter o cabelo saudável e bonito, é essencial ter uma rotina de cuidados adequada, que inclui lavar, hidratar, proteger e cortar os fios regularmente.

Mas além disso, também é importante fornecer ao cabelo os nutrientes que ele precisa para se desenvolver de forma adequada.

É aí que entram as vitaminas para o cabelo.

Você quer saber quais as vantagens de tomar vitaminas para o cabelo?

Então, leia este texto que preparamos para você, onde explicamos como as vitaminas podem ajudar a manter o seu cabelo saudável e bonito.

Você vai descobrir quais são as principais vitaminas para o cabelo e como elas atuam nos fios.

Não perca essa oportunidade de cuidar melhor do seu cabelo e de se sentir mais confiante e feliz com a sua aparência.

Acompanhe!

Como sei que preciso de vitamina para cabelo?

As vitaminas são substâncias essenciais para o funcionamento do nosso organismo, pois participam de diversas reações químicas e processos biológicos.

Elas também são fundamentais para a saúde do cabelo, pois atuam na formação, na manutenção e na renovação dos fios.

Quando há uma deficiência de vitaminas no nosso corpo, o cabelo pode ser um dos primeiros a sentir os efeitos negativos.

Alguns sinais de que o cabelo está precisando de vitaminas são:

Queda excessiva ou anormal dos fios;

Crescimento lento ou parado do cabelo;

Fios fracos, quebradiços ou elásticos;

Fios ressecados, opacos ou sem vida;

Fios finos, ralos ou com falhas;

Fios brancos ou grisalhos antes do tempo;

Caspa, seborreia ou inflamações no couro cabeludo.

Se você perceber algum desses sintomas no seu cabelo, pode ser que ele esteja precisando de uma suplementação vitamínica.

Há grandes players no mercado, como a Imecap, que pode oferecer o tratamento ideal para a causa do problema.

Mas antes de sair comprando qualquer produto por conta própria, é importante consultar um médico ou um nutricionista.

Para fazer uma avaliação da sua saúde e das suas necessidades nutricionais.

Somente um profissional qualificado pode indicar o tipo, a dose e a duração do tratamento mais adequado para o seu caso.

Principais vitaminas para o cabelo

Existem diversas vitaminas que podem beneficiar o cabelo de diferentes formas.

Algumas das principais são:

Vitamina A

Essa vitamina é responsável por estimular a produção de sebo no couro cabeludo, que é uma substância natural que lubrifica e protege os fios.

A vitamina A também ajuda na divisão celular e na formação de novos fios.

A falta dessa vitamina pode causar queda, ressecamento e opacidade do cabelo.

Vitamina B

Esse é um grupo de vitaminas que atuam em conjunto para favorecer o metabolismo energético das células e a síntese de proteínas.

As proteínas são essenciais para a estrutura e a resistência dos fios.

Além disso, algumas vitaminas B também têm funções específicas para o cabelo.

Como a biotina (B7), que estimula o crescimento dos fios;

A niacina (B3), que melhora a circulação sanguínea no couro cabeludo;

E a cobalamina (B12), que previne o envelhecimento precoce dos fios.

Vitamina C

Essa é a clássica vitamina que é um poderoso antioxidante, que combate os radicais livres que causam danos às células e ao DNA.

Os radicais livres podem acelerar o processo de queda e de envelhecimento do cabelo.

Ela também é importante para a produção de colágeno, uma proteína que dá sustentação e elasticidade aos fios.

Vitamina D

A vitamina D é essencial para a absorção de cálcio, um mineral que fortalece os ossos e os dentes.

O cálcio também é importante para a saúde do cabelo, pois participa da formação da queratina, a principal proteína dos fios.

Essa vitamina tem um papel na regulação da expressão gênica e na diferenciação celular, o que pode influenciar no crescimento e na qualidade dos fios.

A suplementação de Cálcio através de alternativas como o Calcitran é recomendada tanto para quem possui déficit deste componente quanto para quem deseja manter em dia a saúde dos ossos e articulações.

Vitamina E

A vitamina E também é um antioxidante, que protege as células do estresse oxidativo causado pelos radicais livres.

Ela ajuda a melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo, o que favorece a nutrição e a oxigenação dos folículos capilares.

A vitamina E também tem propriedades anti-inflamatórias e hidratantes, que podem prevenir e tratar problemas como caspa, seborreia e dermatite.

Quais as vantagens de tomar vitaminas para o cabelo?

Tomar vitaminas para o cabelo pode trazer diversas vantagens não só para o seu cabelo quanto também para a saúde mental ao elevar a sua auto estima. Confira abaixo 5 benefícios das vitaminas para o cabelo:

Algumas delas são:

Reduzir a queda

Ao fornecer os nutrientes necessários para a formação e a manutenção dos fios, as vitaminas podem ajudar a prevenir e a tratar a queda capilar.

Muitas vezes causada por deficiências nutricionais ou por outros fatores como estresse, doenças, medicamentos, etc.

A queda de cabelo pode afetar a autoestima e a confiança das pessoas, além de indicar algum problema de saúde.

Por isso, tomar vitaminas para o cabelo pode ser uma forma de evitar ou minimizar esse problema.

Estimular o crescimento

Ao melhorar o metabolismo energético e a circulação sanguínea no couro cabeludo, as vitaminas podem estimular o crescimento de novos fios.

E também aumentar a velocidade do crescimento dos fios existentes.

Muitas pessoas desejam ter um cabelo mais longo e volumoso, mas nem sempre conseguem alcançar esse objetivo devido a fatores genéticos ou ambientais.

Fortalecer os fios

Ao aumentar a produção de proteínas como queratina e colágeno, elas podem fortalecer os fios desde a raiz até as pontas.

Tornando-os mais resistentes à quebra, ao ressecamento e aos danos externos.

Os fios fracos e quebradiços podem comprometer a aparência e a saúde do cabelo, além de dificultar o seu crescimento.

Hidratar os fios

Ao estimular a produção de sebo e de água no couro cabeludo, as vitaminas podem hidratar os fios naturalmente, deixando-os mais macios, brilhantes e saudáveis.

Os fios ressecados e opacos podem ser causados por falta de hidratação ou por excesso de exposição ao sol, ao vento, ao calor ou aos produtos químicos.

Prevenir o envelhecimento

As vitaminas podem prevenir o envelhecimento precoce dos fios.

Isso ao combater os radicais livres e proteger as células do estresse oxidativo, evitando o surgimento de fios brancos ou grisalhos antes do tempo.

Os fios brancos ou grisalhos podem ser causados por fatores genéticos ou por falta de pigmentação nos folículos capilares.

Agora, se o que você busca é dar aquela fortalecida power nas suas madeixas, vai precisar de suplemento para cabelo que contenha:

Piridoxina

Essa vitamina é conhecida também como vitamina B6, e é importante para o metabolismo das proteínas e dos aminoácidos.

A piridoxina também ajuda na produção de hemoglobina, sendo a proteína que transporta o oxigênio no sangue.

O oxigênio é essencial para a nutrição e a oxigenação dos folículos capilares.

A falta de piridoxina pode causar anemia, queda e fios opacos.

Cromo

Esse mineral é importante para a regulação dos níveis de glicose no sangue, o que pode influenciar na saúde e no crescimento do cabelo.

O cromo também ajuda na síntese de proteínas e na manutenção da massa muscular.

A falta de cromo pode causar diabetes, obesidade e fios fracos.

Selênio

O selênio é um poderoso antioxidante, que protege as células do estresse oxidativo causado pelos radicais livres.

Ele também ajuda na produção de hormônios da tireoide, que são responsáveis pelo metabolismo e pelo crescimento do cabelo.

A falta de selênio pode causar hipotireoidismo, queda, fios secos e sem brilho.

Zinco

O zinco é importante para a síntese de proteínas e para a regulação hormonal, o que pode influenciar na saúde e no crescimento do cabelo.

Ele também tem ação anti-inflamatória e antifúngica, o que pode prevenir e tratar infecções no couro cabeludo.

A falta de zinco pode causar queda, caspa e fios fracos.

Esses são alguns dos principais ingredientes que você deve procurar em um suplemento para cabelo.

Conclusão

Tomar vitaminas para o cabelo pode ser uma ótima forma de cuidar da saúde e da beleza dos fios, desde que seja feito com orientação médica ou nutricional.

As vitaminas podem oferecer diversos benefícios para o cabelo, como reduzir a queda, estimular o crescimento, fortalecer os fios, hidratar os fios e prevenir o envelhecimento.

O mercado do Brasil para o setor de Self-Care é tão promissor que têm sido alvo de investimentos internacionais de grandes indústrias, o que potencialmente traria ainda mais opções no mercado.

Mas lembre-se: como já falamos, as vitaminas não fazem milagres sozinhas.

É preciso cuidar da sua saúde como um todo, buscando ter uma alimentação equilibrada, uma rotina de cuidados adequada e um estilo de vida saudável para garantir um cabelo bonito e saudável!