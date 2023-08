Bellingham tinha chamado atenção do Chelsea e do Manchester United antes de assinar com Real Madrid

24 de agosto de 2023.

Como vemos nas notícias da Europa, Jude Bellingham tem sido destaque semana após semana desde sua transferência para o Real Madrid. A nova contratação inicialmente esteve em evidência por seu nível espetacular de treinamento e manteve sua forma nos jogos oficiais.

A busca do jogador pelos Los Blancos, no entanto, não foi fácil de forma alguma. O clube lutou para afastar a concorrência, e a clareza de pensamento do jogador em relação a se juntar ao Real Madrid finalmente selou o acordo.

De acordo com relatos do The Athletic, o Chelsea e muitos outros principais clubes europeus estavam de olho na contratação da estrela do Borussia Dortmund neste ano, mas as conversas não avançaram – o que, na época, agitou os fãs de futebol pelas novas oportunidades de apostar.

No entanto, a hierarquia do Chelsea em Londres acreditava que o jogador escolheria apenas entre o Manchester City ou o Real Madrid, que se comprometeram a pagar €100 milhões por seus serviços.

Assim, eles encerraram sua busca pelo inglês logo no início do jogo e começaram a focar em outras opções, acabando por adquirir Moises Caicedo e Romeo Lavia.

Quanto a Bellingham, o Real Madrid contratou o prodígio do meio-campo do Dortmund há três meses em um acordo que custou €103 milhões mais bônus.

Embora inicialmente houvesse dúvidas sobre a capacidade do jogador de se apresentar dado o preço, ele calou seus críticos, com estilo.

Em apenas dois jogos oficiais pelo Real Madrid, o jovem astro de 20 anos marcou impressionantes três gols e deu uma assistência.

Mais importante ainda, ele tem sido o jogador mais importante da equipe em termos criativos.

Bellingham recebe aprovação dos torcedores do Real Madrid

Não é segredo que a nova contratação é um dos talentos mais elitizados do mundo no meio de campo.

Sua qualidade na bola, combinada com a dedicação que ele demonstra ao escudo, lhe rendeu o amor dos torcedores ao redor do mundo.

O parâmetro mais marcante que ilustra sua popularidade é a venda de camisas nas lojas oficiais do clube.

De acordo com relatos, a camisa de Bellingham, ao lado da de Vinicius, é a camisa mais vendida do Real Madrid.

Seguro dizer que os Los Blancos já estão colhendo as recompensas por investirem pesadamente no prodígio inglês de 20 anos.