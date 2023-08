Os Maiores Campeonatos de eSports do Mundo

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de agosto de 2023.

Pense em um campeonato que não atrai grandes torcidas aos seus estádios, mas que tem milhões de torcedores e simpatizantes mundo afora! É difícil de imaginar essa realidade, certo? Se você nunca ouviu falar sobre eSports, então já é hora de saber sobre a existência de diversos campeonatos regionais e mundiais desta verdadeira febre mundial.

E como tudo isso começou? De forma bastante descontraída entre amigos e familiares, além de fãs de jogos de videogames, se reuniam de tempos em tempos para disputas de Counter-Strike e FIFA.

A partir de então, competições foram criadas não apenas no âmbito físico, mas também de modo virtual. E, até uns tempos atrás, era inviável pensar na ideia de que as casas de apostas adotassem eSports como mercados de jogos, e hoje vemos que sites como in2bet e tantos outros que são permitidos no Brasil disponibilizam os mais variados torneios de esportes eletrônicos para os seus clientes.

Mas que torneios são esses considerados os mais disputados do mundo? Confira aqui na sequência do texto.

League of Legends Championship

O mais prestigiado campeonato de esportes eletrônicos do mundo é, sem dúvida alguma, o LoL Championship. A primeira vez que o campeonato ocorreu foi em 2011, e desde então, todos os anos, a Riot Games organiza a competição entre as equipes. E antigamente, apenas os fãs e especialistas em jogos eletrônicos online participavam das disputas acirradas. Hoje, vemos um crescente interesse da comunidade de apostadores esportivos em participar de tais campeonatos.

E quanto se pode ganhar em uma premiação de Worlds, por exemplo (como é conhecido o campeonato)? Em 2020, a edição do campeonato que ocorreu em Shanghai e lotou um estádio inteiro pagou 2 milhões de dólares à equipe vencedora! Com mais de 45 milhões de visualizações ao vivo, certamente, é um dos maiores campeonatos do gênero mundial.

Major League Gaming

Em ação no mercado de jogos eletrônicos online desde 2002, a MLG é considerada uma das pioneiras no setor de esports, com campeonatos variados sendo disputados ano a ano. Até mesmo na televisão os campeonatos eram transmitidos a todos os cantos do globo, mas hoje, o foco maior da Liga está no desenvolvimento de jogos eletrônicos para o fortalecimento das comunidades online. E quais são os principais jogos que podem ser encontrados dentro dos campeonatos da categoria? Como exemplo, podemos citar World of Warcraft, Hearthstone e Overwatch.

ESL One

A ESL consegue abranger uma grande escala de torneios mundiais fora do eixo América, ou seja, os campeonatos alcançam países da Europa e Ásia, como Alemanha e Filipinas. Os jogos eletrônicos que mais recebem equipes para as disputas são League of Legends e Counter Strike. O interessante aqui é que as partidas desta liga são transmitidas não apenas em inglês, mas em 15 línguas distintas. Desta forma, equipes de diversas nacionalidades e seus fãs têm a chance de acompanhar e torcer por seus times preferidos.

O Crescimento dos eSports no Brasil

No Brasil, não poderíamos deixar de citar as grandes competições existentes, como o Campeonato Brasileiro (CBLoL) e o chamado Brasileirão de Rainbow Six Siege, mobilizando milhões de entusiastas todos os anos. Os campeonatos são tão organizados que contam com equipes, staff e técnicos especializados no tema.

Mas, conforme os esports se expandem pelo Brasil, percebe-se uma carência no que diz respeito à infraestrutura. A conexão à internet nunca foi uma das melhores no país, e agora as autoridades e responsáveis pelos campeonatos buscam desenvolver estratégias a fim de solucionar estas e outras questões pendentes. É aguardar para ver!