Aprenda a jogar o poker Omaha

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de agosto de 2023.

Se a gente chegar aqui com a notícia de que a variação do poker conhecida como Omaha é a sua versão mais popular nos cassinos, é muito provável que isso não seja uma absoluta verdade.

Mas o que sim é uma verdade é que das variações que mais precisa ser vista com atenção pelos jogadores de poker e sabe você o porquê?

O jogo tem suas particularidades e são elas que o enchem de emoção e muita ação, então se você é um desses apostadores que gostam de muita emoção ao praticar suas apostas a melhor dica de hoje é conhecer tudo sobre essa versão do jogo do Poker que faz a cabeça de milhões de apostador ao redor do mundo. Com o Omaha Poker você com certeza vai ter garantia de um entretenimento de qualidade recheado de emoção e muitos prêmios, tudo isso sem você nem precisar sair de casa, só de maneira online no conforto de onde você estiver.

Provavelmente, uma porcentagem perto dos 100% aprenderam a jogar o joga do poker com sua versão chamada de Texas Hold’em, é que essa é digamos a versão padrão do jogo de poker é a mais popular. a mais popular e padronizada. Ou seja, quando falamos em “jogar poker”, a maioria das pessoas vai se referir a essa variante. Sabendo desses dados vamos então ver algumas particularidades do Omaha Poker e saber por que também devemos apostar nele. Dito isso, como as particularidades e regras do poker de Omaha se destacam?

As Regras do jogo

A grande particularidade do poker de Omaha é que cada jogador recebe quatro (04) cartas ao contrário das duas (02) cartas que cada jogador recebe no Texas Hold’em. Em seguida, eles devem combinar 2 dessas cartas com 3 das 5 comuns disponíveis.

Repassemos uma lista com suas regras:

No Omaha, a melhor combinação de 2 das 4 cartas da mão e 3 das 5 cartas comuns é levada em conta.

É obrigatório usar 2 cartas limitadas, ao contrário do Texas Hold’Em, onde você pode jogar com 4 ou 5 comuns, se tiverem uma combinação superior

Como no Texas Hold’Em, há quatro turnos de apostas (preflop, flop, turn e river)

A aposta mínima é o big blind. Ou seja, se as persianas forem de 2$ e 4$, tem de apostar pelo menos 4$.

Existem duas persianas (pequenas e grandes), e as apostas começarão a partir das grandes cegas (sentido horário). O primeiro a apostar será o UTG e o último o dealer, que terá vantagem de posição.

O último jogador do pote vai ganhar, seja porque ninguém acerta a aposta (todos saem da jogada) ou porque ele mostra a melhor mão.

A ordem das mãos é a mesma das outras variações do poker: Color Ladder, Poker, Full House, Color, Ladder, Trio, Double Couple, Couple e High Card.

Nas regras do poker convencional de Omaha, é especificado que a combinação vencedora será a melhor das mencionadas acima, sempre com o critério da carta alta. Ou seja, entre uma cor para K e uma cor para J, a primeira vencerá. Ou entre uma escada de 2 a 6 e uma de 4 a 8, o segundo vencerá.