Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de outubro de 2023.

As correias transmissão possuem um papel fundamental para que as operações industriais, dos mais variados segmentos, possam funcionar da maneira adequada e ter um alto desempenho.

Há muitas vantagens nesta correia que fazem com que ela seja a preferida de quem trabalha na indústria, como a sua enorme versatilidade e a alta flexibilidade que apresenta, sem falar no custo-benefício.

A grande questão é que quem conhece pouco sobre este tipo de correia acredita que todas funcionam da mesma maneira, o que é um erro enorme.

Na verdade, cada correia possui suas próprias características e conhecer quais são os tipos permite que você escolha aquele que melhor adequa-se às suas necessidades na indústria.

As correias de transmissão podem ser de diversos tipos

Como dito, as correias de transmissão podem variar muito conforme o tipo escolhido, sendo que elas podem ser diferentes em termos de formato, de aplicação ou ainda de material a partir da qual são produzidas.

De forma geral, é comum que as correias de transmissão sejam fabricadas com borracha maleável, caso das vulcanizadas, sendo que o poliuretano também é um material bastante comum.

Em relação ao revestimento interno, os materiais sintéticos são os mais comuns de serem usados, como é o caso do nylon.

O objetivo é sempre garantir que a correia estará bem protegida contra atritos e choques durante o funcionamento da máquina, para que assim ela possa durar mais.

Quando falamos sobre o formato, as correias podem variar entre aquelas que realizam seu trabalho pela fricção ou atrito ao deslizar umas sobre as outras, ou ainda pelo encaixe das peças com as polias, caso das dentadas.

Agora chegou o momento de entender melhor sobre os vários tipos existentes de correias de transmissão, para que você conheça a que é mais adequada à sua indústria.

Conheça os mais variados tipos de correia de transmissão

Os tipos existentes de correia de transmissão variam muito dentro do mercado de componentes industriais.

Entretanto, há sempre aqueles tipos que são os mais populares, pois trazem vantagens maiores para a indústria, principalmente aquelas produzidas pela Rexon, que conta com um extenso catálogo de correias de transmissão.

A correia poly v é, com toda a certeza, uma das opções mais populares do mercado e também o mais comum de encontrar em qualquer catálogo de produtos deste segmento, como o da Rexon.

Esta correia em V tem este formato e isso permite que um dos seus lados possa “descansar”, enquanto o outro trabalha, de forma que a correia não acabe deslizando durante o seu funcionamento.

Assim, sempre que ela for corretamente ajustada e totalmente tensionada, não vai haver o risco de que ela deslize ao longo do trabalho na máquina.

Alguns modelos bem populares desta correia em V que a Rexon possui são:

Correia em V moinhos: entre os modelos estão o 14M+PK e o 14M+PL

Correia em V fracionária: um modelo popular é o perfil ZX

Outros tipos de correia

Além da correia de transmissão em V, que é o modelo mais popular dessas correias, há outros sobre os quais vale a pena falar, pois também são importantes, como:

As correias planas são aquelas usadas com o intuito da transmissão da potência partindo de um eixo até o outro, sendo bem comum no segmento industrial e um dos tipos pioneiros para transmitir o movimento. O funcionamento desta correia ocorre através do atrito da sua face interna junto à superfície da polia

As correias sincronizadoras tratam-se de um dos tipos de correia de transmissão nas quais não há a exigência do atrito de contato. Esta correia conta com ranhuras que vão encaixar-se perfeitamente na polia sincronizadora e isso evita que elas escorreguem durante a operação

As correias dentadas contam também com as ranhuras que encaixam-se com perfeição nas polias dentadas, não sendo necessária a fricção ou o atrito para que o movimento seja transmitido

Correias de borracha ou de poliuretano

Com relação ao tipo de material, as correias podem ser tanto de borracha quanto de poliuretano.

As correias feitas de borracha como a vulcanizada e as lonas possuem uma grande resistência contra atritos e choques que podem acontecer ao longo da produção de uma máquina.

Além disso, em geral elas são revestidas internamente por materiais sintéticos que permitem uma proteção maior a esses materiais, para que assim eles possam durar bastante.

Alguns tipos de correia de borracha da Rexon são

Powersinc Trap

Powersinc Scir – Duplo Dente

Powersinc Scir

Powersinc Trap Aberta

Já aquelas de poliuretano possuem uma resistência bem maior à abrasão em comparação as de borracha tradicional, por isso mesmo ela é indicada para as correias dentadas para evitar o desgaste delas com as polias dentadas.

Alguns tipos de correia de poliuretano são:

Powersinc Trap – Aberta

Powersinc Trap – Duplo Dente

Powersinc Scir – Aberta

Powersinc Trap – POL

Conclusão

Como visto aqui, as correias de transmissão são produtos muito eficientes no trabalho do maquinário industrial, ajudando a tornar seu desempenho melhor no caso de processos com maior exigência.

Neste conteúdo, trouxemos aqui uma explicação sobre os mais diversos tipos dessas correias que podem ser encontradas, além de algumas dicas de modelos que você acha no catálogo da Rexon.

O que achou do texto sobre tipos de correia de transmissão?