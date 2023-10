Tecnologias e Ferramentas Online para Games: A Revolução no Universo Gamer

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de outubro de 2023.

Com tantas tecnologias e ferramentas online disponíveis no mercado, elas de alguma forma mudaram a forma como encaramos o mundo dos games? É conhecido que os jogos eletrônicos evoluíram e desenvolveram não só nos gráficos, mas sim em formas de monetização. Vivendo em uma era de jogos online, podemos ver uma maior interatividade, realidade virtual e experiências imersivas que temos nos games hoje em dia.

Em uma pesquisa recente feita pela Newzoo acabou nos revelando que em 2022 o Brasil contava com uma base de 101 milhões de jogadores ativos, se tornando o quinto maior público de jogadores em atividade no mundo.

Mas não só isso, as receitas da indústria de jogos no Brasil são igualmente impressionantes, com uma marca de mais de dois bilhões de dólares. Com um ranking respeitável como a 10ª maior receita no cenário mundial de jogos, os gamers do Brasil desembolsaram um montante de US$ 2,7 bilhões (equivalente a aproximadamente R$ 14,2 bilhões) somente durante o ano de 2022.

E-Sports: O Esporte do Futuro

Os e-sports não são mais um nicho. Eles se tornaram uma indústria de bilhões de dólares, com competições transmitidas ao vivo em todo o mundo. Os jogadores profissionais agora são celebridades, e os torneios, como o League of Legends Worlds e o The International de Dota 2, oferecem prêmios enormes. Os e-sports não são apenas jogos; eles são esportes de elite, que exigem estratégia, habilidade e dedicação.

Você deve estar se perguntando: como todas essas tecnologias e ferramentas online afetam a experiência do gamer comum? A resposta é simples: elas elevam os jogos a um nível superior, tornando-os mais acessíveis, interativos e emocionantes do que nunca.

O Brasil assegurou sua posição como o principal mercado de videogames na América Latina a partir de 2021, e há previsões de um crescimento ainda mais significativo até 2026, de acordo com o relatório sobre entretenimento e mídia da PwC para o período de 2022 a 2026.

Os jogos de computador se destacam como uma das vertentes mais lucrativas do mercado brasileiro, gerando uma receita de cerca de US$256 milhões em 2021, com projeções de crescimento para aproximadamente US$316 milhões até 2026.

Esse notável aumento é parcialmente impulsionado pela crescente popularidade das competições de esports no país, com jogos como League of Legends, Free Fire e Fortnite ganhando destaque. De acordo com a PwC, esse setor deve triplicar sua receita até 2026, indo de US$5,4 milhões em 2021 para mais de US$15 milhões, registrando um crescimento anual de 22,7%.

O mercado de jogos móveis também apresenta números impressionantes, com um crescimento de 15% no Brasil. De acordo com o relatório do Mercado Global de Jogos Móveis em 2022, esse segmento saltou de US$101 bilhões em 2021 para US$116 bilhões em 2022.

Títulos como Fortnite, League of Legends e Valorant estão entre os jogos para dispositivos móveis que mais crescem no país. Além disso, o fenômeno do Free Fire também é notável, com o aumento da demanda por inscrições em competições de esports relacionadas ao jogo. Os jogadores estão investindo mais tempo aprimorando suas habilidades e criando identidades personalizadas para se destacar no cenário, incluindo o uso de caracteres especiais e espaço invisível em seus nomes.

Um estudo da 9ª edição da Pesquisa Game Brasil, que entrevistou 5.830 pessoas, revelou que a plataforma favorita para jogos no Brasil são os smartphones. Cerca de 48,3% dos entrevistados indicaram que preferem jogar em seus celulares, em comparação com 20% que têm preferência por consoles e 15,5% que optam por jogar em computadores desktop.

O Poder das Plataformas de Streaming de Games

Imagine jogar seus games favoritos sem precisar de um computador de última geração ou um console caro. As plataformas de streaming de games, como o Google Stadia, GeForce Now e Xbox Cloud Gaming, tornaram esse sonho uma realidade. Com uma conexão à internet sólida, você pode acessar títulos de alta qualidade instantaneamente, independentemente do dispositivo que estiver usando. É como ter um supercomputador na ponta dos seus dedos, e tudo isso graças à magia da computação em nuvem.

Comunicação em Tempo Real com VoIP e Chat

Nos velhos tempos dos jogos, você podia apenas falar com seus amigos enquanto estava sentado no mesmo sofá. Agora, a comunicação em tempo real é a espinha dorsal das partidas online. Plataformas como o Discord e o TeamSpeak permitem que os jogadores conversem durante as partidas, discutam estratégias e simplesmente divirtam-se. É como se você estivesse na mesma sala, mesmo que seus amigos estejam do outro lado do mundo.

Realidade Virtual: Uma Janela para Mundos Virtuais

A realidade virtual (RV) é a próxima fronteira dos jogos. Imagine-se colocando um headset e sendo transportado para um mundo virtual totalmente imersivo. Você pode lutar contra dragões, explorar mundos alienígenas ou até mesmo praticar esportes radicais, tudo a partir do conforto da sua sala de estar. A RV está redefinindo a forma como experimentamos os jogos, tornando-os mais envolventes do que nunca.

Comércio e Economia Virtual

Os jogos online também abriram portas para um comércio virtual próspero. Itens in-game, skins e moedas virtuais agora têm valor no mundo real. Plataformas de negociação como o Steam Market e o OPSkins permitem que os jogadores comprem, vendam e troquem esses ativos virtuais. É como se um mercado de ações virtual tivesse surgido, e as oportunidades são infinitas.

Assim como um jogador habilidoso dominando um novo nível, as tecnologias e ferramentas online para games têm revolucionado o mundo dos jogos. Da realidade virtual à comunicação em tempo real e ao comércio virtual, o futuro dos games está mais brilhante do que nunca. Portanto, não se limite ao que já conhece – mergulhe nesse universo em constante evolução e descubra as maravilhas que ele tem a oferecer. Seja parte dessa revolução e transforme sua experiência gamer para sempre.