10 Dicas de como melhorar o seu score

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de outubro de 2023.

A palavra score, de origem inglesa, representada para o nosso idioma, significa pontuação. Clientes com um bom crédito conseguem empréstimos e financiamentos com mais facilidade.

Você sabe como conquistá-lo? Há ferramentas disponíveis na internet que podem ajudá-lo. Uma delas é o Serasa Score, que mostra quais são as suas chances de ter dinheiro disponível para pagar mais tarde por parte de instituições financeiras.

Este modelo estatístico analisa o risco da concessão de crédito para cada cliente, calculando por variáveis específicas a probabilidade de pagamento e inadimplência. A pontuação é medida de acordo com o comportamento financeiro de cada pessoa.

Está buscando soluções para aumentar o seu score? Então, prepare o bloco de notas porque daremos excelentes dicas!

Entenda as faixas de pontuação

O Serasa Score varia de 0 a 1.000 e é dividido em 4 faixas que medem quantas pessoas, nela, classificadas, honram seus pagamentos ou não.

0 – 399: Cerca de 3 a cada 10 pessoas com a pontuação nessa faixa pagam suas contas em dia, o que pode complicar a aquisição de crédito.

400 – 599: Em média, 5 de 10 pessoas desta classificação pagam suas contas até a data do vencimento, por isso, ainda pode ser um pouco difícil de conseguir crédito.

600 – 799: Geralmente, 70% das pessoas com essa pontuação não ficam inadimplentes. Em razão disso, é um pouco mais fácil obter a aprovação para cartões de crédito, financiamentos e crediários.

800 – 1000: Pouquíssimos clientes com o score tão alto deixam de pagar suas contas. Assim, é comum o consumidor que possui esta pontuação obter deferimento em suas solicitações financeiras.

No site do Serasa, é possível consultar gratuitamente a sua pontuação e verificar em qual faixa se encontra.

Meu score está baixo — o que fazer?

Após consultar a sua pontuação, caso identifique a necessidade de aumentá-la, as sugestões, a seguir, poderão lhe auxiliar.

Pague sem atrasos

Deixar de quitar as contas até a data de vencimento pode baixar muito a sua pontuação. Lembre-se de estar sempre atento a elas e priorize pagamentos com vencimentos próximos.

Evite consultas excessivas para serviços de crédito

O Serasa monitora a quantidade de pesquisas realizadas em seu CPF, fazê-las demais pode causar a impressão de necessidade desesperada por crédito, o que acaba baixando seu score.

Atenção às faturas do cartão

As compras realizadas nele influenciam fortemente na variação da sua pontuação. É importante que se pague em dia, sempre que possível, o valor integral da fatura. Essa é uma métrica específica utilizada pelos bancos de dados.

Contração de dívidas nos últimos 5 anos

Débitos em aberto, mesmo que não registrados nos serviços de proteção ao crédito, acabam impactando na redução dos seus pontos. Caso tenha ciência de dívidas pendentes, busque acertá-las.

Acorde suas dívidas

Em casos de pendências de valores expressivos, é possível a realização de acordos. Neste caso, a empresa e o cliente determinam o valor e a forma de pagamento de maneira que ambos se beneficiem.

Mesmo que parcelado, após o primeiro débito, a empresa já retira o dividendo do CPF do cliente. Realizar acordos pode aumentar seu score, demonstrando sua boa vontade de honrar com seus compromissos financeiros.

Opte pela aceitação do Cadastro Positivo

É como um currículo de finanças. Baseado nele, o sistema analisa a pontualidade no pagamento de contas, como água, luz, telefone, empréstimos, financiamentos e crediários.

Aderindo a ele, muitas vezes, torna-se mais fácil e menos burocrática a aquisição de crédito. Além disso, as condições dele podem ser consideradas mais justas.

Limpe seu nome

Estar com restrição no CPF, ou popularmente conhecido como “nome sujo”, influencia negativamente o seu score.

Atualize seus dados cadastrais

Estar sempre com suas informações em dia auxilia na manutenção do banco de dados. Desta maneira, demonstra que há interesse da parte do cliente em estar com tudo em dia.

É possível verificar se seus dados não estão desatualizados na plataforma do Serasa. Se estiverem, você pode editar, no próprio site, dados como telefone, endereço, estado civil, número de documentos, emprego e renda mensal, dentre outros.

Débito automático

Escolher pelo débito em conta é uma excelente opção para evitar que, na correria da rotina, acabe esquecendo de efetuar algum pagamento até a data de vencimento.

É necessário ficar atento para manter o saldo de acordo com as contas que serão debitadas, evitando o cheque especial.

Não comprometa sua renda

Evite comprometer mais de 20% do seu orçamento com o pagamento de dívidas ativas. Fazer isso ajudará você a não se endividar com outras parcelas em aberto.

Mantenha um planejamento financeiro

Ter um bom planejamento financeiro evitará inadimplências, comprometimento de renda, restrições, atrasos e contrações de dívidas. Mesmo que isso ocorra, será mais fácil sair do “aperto” das contas.

Para sustentar a organização necessária, é válido possuir uma relação de entradas e saídas de valores em uma planilha online ou em uma caderneta. Ter este controle e aplicar os conselhos acima podem ajudar muito no aumento de pontos relativos ao seu CPF.

Gostou dessas pertinentes informações? Salve este artigo para não esquecer e consultar sempre que necessário. Aplique nossas dicas e acompanhe seu score!