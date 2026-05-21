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Previsão do tempo: quinta-feira 21/05/2026 será de calor moderado em Montes Claros
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Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Dia terá céu parcialmente nublado, baixa umidade e pouca chance de chuva.

Notícias Montes Claros — 21 de maio. A quinta-feira será marcada por calor moderado e clima estável na cidade. A previsão indica céu parcialmente nublado, temperaturas entre 19 °C e 31 °C e baixa probabilidade de chuva.

De acordo com os dados meteorológicos, o dia começa com sol entre nuvens e clima agradável, em torno de 20 °C. Durante a tarde, os termômetros devem alcançar a máxima de 31 °C, com umidade relativa variando entre 35% e 70%, típica do clima semiárido da região. À noite, haverá aumento da nebulosidade, mas sem previsão de chuva significativa.

Os ventos devem soprar de forma fraca a moderada, entre 10 e 20 km/h. A chance de chuva é baixa, em torno de 5%, sem acumulados previstos.

Resumo do dia em Montes Claros

  • Manhã: clima agradável, céu parcialmente nublado.
  • Tarde: calor moderado, máxima de 31 °C, baixa umidade.
  • Noite: temperaturas amenas, aumento de nuvens, sem chuva.

O dia será ideal para atividades ao ar livre, mas os especialistas recomendam atenção à hidratação e cuidados com a exposição ao sol, devido à baixa umidade.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros

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