* Por: Jornal Montes Claros - 17 de dezembro de 2019.

Pato fogoso vive intensa vida sexual e precisa amputar órgão

O pato foi submetido a uma cirurgia de emergência, na qual teve o pênis removido. Segundo o jornal New York Post, Dave, como é chamado, gangrenou o membro devido à atividade sexual intensa que mantinha com três companheiras: Dora, Edith e Freda.

O proprietário Josh Watson, de Torquay, na Inglaterra, conta que o bicho chegava a copular “entre cinco e dez vezes por dia”, mesmo fora da época de acasalamento. O desejo insaciável de Dave também não totalmente aceito pelo trio de patas, que costumavam bicar o pênis dele.

Watson explica que o membro do animal praticamente apodreceu e os antibióticos dados a ele não surtiam mais efeito. No hospital, a profissional Sonya Miles decidiu pela remoção peniana, uma vez que a condição poderia se tornar fatal com o tempo.