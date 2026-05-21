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Bocaiuva promove mobilização contra abuso e exploração sexual infantil no Dia Nacional de Combate
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Jornal Montes Claros 21 de maio de 2026

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Ação reuniu rede de proteção da infância e adolescência no Parque Municipal em 18 de maio.

Norte de Minas, 18 de maio de 2026 — A Prefeitura de Bocaiuva, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, realizou um café da manhã no Parque Municipal reunindo toda a rede de proteção da infância e adolescência. A iniciativa marcou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio.

Participaram da ação representantes de diversas secretarias municipais, Corpo de Bombeiros, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, Coordenadoria da Mulher, Polícia Militar, Polícia Civil e demais parceiros que atuam diariamente na defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

O objetivo da mobilização foi conscientizar a população sobre a importância da prevenção, da identificação de sinais de violência e da denúncia de casos de abuso e exploração sexual infantil.

Declarações

  • A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Izabella Torres, destacou a união entre os setores públicos no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes.
  • A secretária municipal de Saúde, Shirley Simone Siqueira Leite, reforçou a importância da participação da sociedade na denúncia dos crimes: “Denuncie, observe, porque a nossa observação é que faz com que esse tipo de crime seja coibido. Vamos juntos nessa, faça bonito você também.”
  • A assistente social do CRAS II, Berenice, lembrou a origem da campanha nacional do 18 de Maio, criada após um caso de violência que chocou o país.
  • A psicóloga do CRAS I, Bárbara, alertou sobre sinais sutis que podem indicar situações de abuso, como mudanças de comportamento e regressão de hábitos.
  • O assistente social do CRAS Rural, Wagner, enfatizou a integração entre os serviços públicos: “Estamos unidos nessa luta em proteção da criança e do adolescente.”
  • O sargento Santana, do Corpo de Bombeiros, reforçou: “A qualquer sinal de violência ou abuso, não se cale.”
  • A assistente social do CRAS Renascer, Iridéia, orientou sobre os canais de denúncia: Disque 100, 190, Conselho Tutelar, CRAS e CREAS.

A campanha reforça que proteger crianças e adolescentes é um dever coletivo e que a denúncia é fundamental para interromper ciclos de violência e garantir uma infância mais segura no Norte de Minas.

Redação Jornal Norte de Minas | Texto: Jornal Norte de Minas – com informações da Prefeitura de Bocaiuva (Jerusia Arruda )

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