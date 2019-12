MG – SEE divulga ensino integral em diversas escolas mineiras

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de dezembro de 2019.

MG – Em 2020 pelo menos 33 escolas da região do Triangulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas vão oferecer ensino médio integral para os estudantes, de acordo com informação divulgada pela Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais, nesta semana.

Entre os municípios beneficiados estão Patrocínio, Uberlândia, Uberaba, Presidente Olegário, Araguari, todas nas regiões.

Em todo o estado, 281 instituições vão ter ensino com educação integral e ainda em 44 escolas o ensino médio será integrado ao programa profissional. A demanda para os cursos foi escolhida de acordo com a empregabilidade de cada região.

Agora os estudantes devem ficar atentos para realizar suas matriculas. De acordo com a SEE, os pais ou responsáveis já podem realizar a pré-matrícula na rede estadual para alunos que desejam mudar de escola.

Aqueles que abandonaram os estudos e pretendem voltar às aulas podem na Educação para Jovens e Adultos (EJA) nos ensinos fundamental e médio.

Informações sobre matrículas nas escolas estaduais podem ser conferidas no site da secretaria.