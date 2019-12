Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de dezembro de 2019.

Montes Claros – Prefeitura entrega cadeiras de rodas para pacientes do SUS

Montes Claros – A Prefeitura de Montes Claros realizou a cerimônia de entrega de mais de 60 cadeiras de rodas para pessoas com deficiência física atendidas pelo SUS. A solenidade foi promovida no Centro de Órteses e Próteses e contou com a presença do prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, de secretários, vereadores, usuários e servidores do sistema municipal de saúde.

Durante a cerimônia, o prefeito destacou que, no início da atual gestão, a demanda era grande por cadeiras de rodas e outros meios auxiliares de locomoção, já que há anos não eram feitas aquisições desses itens, o que prejudicava os usuários. “Aos poucos nos adequamos e conseguimos progredir. Mesmo com dificuldades pela falta de repasses, estamos conseguindo fazer uma saúde de qualidade”, disse.

A entrega dessas cadeiras foi a primeira etapa de distribuição dos itens, que continuarão sendo entregues de forma gradativa. Ao todo, o município deverá investir em torno de R$ 500 mil na aquisição de cadeiras de rodas, bengalas, andadores, entre outros equipamentos essenciais para garantir a dignidade de pessoas com dificuldade de locomoção.