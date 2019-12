Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de dezembro de 2019.

Montes Claros – Fundação Sara se prepara para mais uma edição do Bazar Especial de Natal

Montes Claros – Com a aproximação do Natal, cresce a movimentação de pessoas nas lojas em busca de roupas, calçados, utilidades para a casa e opções para presentear. Uma excelente oportunidade para adquirir produtos por preços especiais e ainda praticar a solidariedade é o Bazar Sara – Especial de Natal, realizado pela Fundação Sara Albuquerque.

O Bazar é uma das fontes de renda da entidade para garantir a assistência a crianças e adolescentes com câncer. O Bazar abre de segunda a sábado em horário comercial, mas durante as edições especiais, como esta, funciona em horário diferenciado. No dia 20, sexta-feira, abrirá das 8h às 14h e no dia 21, sábado, das 8h às 11h.

Este ano, a edição especial de Natal conta com mais de cinco mil produtos com preços a partir de cinco reais, dentre eles estão produtos seminovos e novos doados pela sociedade e por lojistas, como artigos para casa, brinquedos, roupas, calçados.

A coordenadora do Bazar, Cléa Moura, considera o Bazar uma ótima oportunidade para a sociedade. “Desde a sua criação, em 1998, a Fundação Sara tem como intuito fomentar o amor ao próximo, e quem doa para o Bazar, além de ajudar na manutenção da entidade, também dá à sociedade a oportunidade de ter acesso a variados produtos e ainda promover um consumo sustentável.”

O Bazar da Fundação Sara fica na Rua Viriato Ribeiro de Aquino, 45 – Canelas II. Para mais informações, ligue (38) 3214-5500.

Sobre a Fundação Sara Albuquerque

A Fundação Sara Albuquerque Costa foi instituída em junho de 1998, na cidade de Montes Claros/MG, com o intuito de oferecer amparo a todas as famílias com crianças e adolescentes com câncer da região. O desejo de criar uma entidade filantrópica nasceu no coração de Álvaro e Marlene, pais da pequena Sara, que durante mais de dois anos lutou para vencer a doença, mas infelizmente não resistiu.

Quem acompanhou a história de luta da família se comoveu e se juntou à causa e, assim, a entidade foi ganhando força. A missão de oferecer assistência social ampliou para outros eixos, como o trabalho de diagnóstico precoce, realizado na região, as significativas contribuições aos hospitais onde as crianças e adolescentes se tratam e a criação de uma filial na capital mineira, em 2010. No total, já somam mais de 1.200 famílias amparadas.

Em 2018 a entidade foi reconhecida pelo Instituto Doar e Rede Filantropia como uma das 100 Melhores ONGs do Brasil dentre mais de 2.500 inscritas na seleção. Para saber mais acesse www.fundacaosara.org.br.