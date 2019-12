Norte de Minas – Obras no Canal do Gorutuba e barragem de Jequitaí são prioridades da Codevasf

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de dezembro de 2019.

Norte de Minas – As obras do canal de irrigação do Gorutuba e a retomada do projeto de construção da barragem do Jequitaí serão as prioridades da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para o ano de 2020. A afirmação foi do senador Carlos Viana (PSD/MG) e do novo superintendente da Codevasf em Minas Gerais, Marcos Câmara, que se reuniram nesta quinta-feira (19), na sede da Companhia, em Montes Claros.

“A retomada destas obras é uma demanda do povo da região Norte e será fundamental para o combate à seca. Os recursos para as duas obras já estão reservados”, disse o senador Carlos Viana.

De acordo com o senador mineiro, há cerca de R$ 12 milhões destinados ao Projeto Gorutuba, o que beneficiará cerca de 10 mil pessoas com empregos diretos e indiretos. “É uma vitória importante para o povo mineiro. Muitos produtores dependem desse canal para suas atividades. As obras estão paradas há cinco anos”, explicou Carlos Viana.

No Gorutuba, há 60% de pequenos produtores e 40% de médios e grandes empresários que desenvolvem atividades como a produção de banana (82%), uva (8%) e outras frutas (7%).

Em relação à barragem de Jequitaí, há mais R$ 78 milhões disponíveis para as obras, sendo R$ 23,5 milhões por meio da Codevasf e R$ 55 milhões por meio de aporte de emendas da bancada mineira e do governo estadual.

A barragem de Jequitaí ajudará na redução dos riscos de enchentes e de falta de água na época de estiagem na região Norte de Minas, beneficiando mais de 16 cidades.