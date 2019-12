* Por: Jornal Montes Claros - 26 de dezembro de 2019.

Alerta sobre ondas de Calor nas Américas

A Organização Pan-Americana da Saúde, Opas, fez um apelo para que os países da América do Sul se preparem para os impactos que as ondas de calor podem causar na saúde das pessoas, incluindo em casos extremos, a morte.

A agência destaca que nos últimos 12 meses, 24 países das Américas e do Caribe foram afetados por altas temperaturas. Entre eles, Argentina, Bahamas, Barbados, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador e Estados Unidos.

Previsões

As previsões meteorológicas para a América do Sul indicam que há probabilidade de ondas de calor que podem aumentar o estresse induzido pelas altas temperaturas, reduzir a disponibilidade de água, aumentar o risco de incêndios florestais e a perda de colheitas.

O calor excessivo também pode levar a cortes de energia elétrica, reduzindo o acesso à ventilação, refrigeração e ar-condicionado.

Contingência

A Opas está divulgando informação sobre medidas que podem ser tomadas, assim como um guia para ajudar os países da região a formular planos de contingência para lidar com os riscos.

A publicação fornece recomendações que setores de saúde e agências meteorológicas podem implementar para se preparar e responder melhor a essa ameaça, evitar os efeitos adversos das ondas de calor, atender as pessoas afetadas salvar vidas.

Crianças e Idosos

Pessoas com maior risco de sofrer complicações ou morte durante uma onda de calor são crianças, idosos e pessoas com condições crônicas que requerem medicação diária.

As reações ao calor dependem da capacidade de cada pessoa se adaptar e efeitos graves podem aparecer repentinamente. Por isso, a Opas diz que é importante prestar atenção aos alertas e recomendações das autoridades locais.

Prevenção:

Informe-se sobre alertas e previsões meteorológicas no rádio e na TV;

Evite a exposição ao sol durante os horários de maior calor;

Não deixe crianças ou pessoas idosas sem vigilância em veículos estacionados;

Evite se exercitar ou praticar atividades intensas ao ar livre sem a proteção adequada;

Beba água a cada 2 horas, mesmo que não esteja com sede;

Tome banhos frios ou banhos em locais seguros, evitando correntes fortes de água;

Mantenha a casa fresca, cobrindo janelas durante o dia e usando ar-condicionado ou ventiladores nas horas mais quentes;

Se você tem alguma doença crônica e faz uso contínuo de medicamentos, consulte seu médico.