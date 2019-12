Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de dezembro de 2019.

MG – Alunos têm até 6 de janeiro para fazer a pré-matrícula no ensino médio de tempo integral

MG – Os alunos que querem entrar no ensino médio de tempo integral no próximo ano têm mais tempo para fazer sua pré-matrícula. O processo foi prorrogado até o dia 6 de janeiro de 2020, ampliando as possibilidades de o aluno aderir à modalidade que vai lhe garantir mais chances no mercado de trabalho e maior possibilidade de ingressar no ensino superior. Para o próximo ano, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) ampliou a quantidade de vagas para cerca de 40 mil, em 281 escolas, em todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

Nos últimos meses, as escolas que vão receber a modalidade, a partir do próximo ano, estão sendo preparadas e um trabalho, junto aos pais e aos alunos, está sendo feito para apresentar o ensino médio de tempo integral e seus benefícios.

De acordo com a diretora da Escola Estadual Presidente Artur Bernardes, Márcia Cristine, a possibilidade de a unidade de ensino ofertar a modalidade em tempo integral foi considerada uma grande vitória pelos professores e pela comunidade de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, onde fica a unidade de ensino. “Eu mostrei para eles o lado bom dessa proposta e ressaltando a importância de a gente ter sido contemplado. Os pais saíram satisfeitos”, conta.

Da mesma forma, a diretora da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, Cristiane de Castro Moreira Lana, ressaltou que o fato de a unidade de ensino, que fica em Coronel Fabriciano, receber o ensino médio de tempo integral profissionalizante já chamou a atenção dos estudantes. A unidade vai oferecer o curso de Logística. Segundo ela, a comparação feita com escolas particulares, que cobram pela formação, fez o interesse crescer ainda mais. “É uma grande oportunidade de crescimento, principalmente profissional, além de ser um ganho para a comunidade ter essa modalidade”, destaca a diretora.

Oportunidade