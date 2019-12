Norte de Minas – Carros batem de frente e motoristas em Itacarambi

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista de um dos veículos, com placas de Brasília (DF), invadiu a contramão e bateu de frente com o outro automóvel, com placas de Bocaiuva no Norte de Minas.

Os dois condutores, de 36 e 42 anos, morreram no local e os corpos ficaram presos às ferragens.

A perícia esteve no local e os corpos foram encaminhados para o IML de Januária.O motorista que provocou o acidente estava sozinho e seguia para Itacarambi. Duas mulheres, de 19 e 49 anos, e um homem, de 52, estavam no outro veículo, que seguia para Montes Claros (MG), e sofreram ferimentos. Eles foram encaminhados para hospitais de Itacarambi e Januária por uma equipe do Samu.