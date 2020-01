Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de janeiro de 2020.

A importância de ter, criar e manter senhas seguras

Meta: Saiba como dar o primeiro passo para se proteger contra ataques virtuais.

De acordo com levantamento realizado pelo Ministério Público Federal (MPF), em parceria com a organização SaferNet, foram registrados mais de 360 crimes virtuais por dia em 2018, o que significou um aumento de quase 110% em relação ao ano anterior.

O ponto mais preocupante do relatório é que a grande maioria dos delitos poderia ter sido evitada com o mínimo de cuidado e prevenção por parte do usuário. Assim, por mais sofisticados e caros que sejam os novos dispositivos ou sistemas de proteção antivírus, de nada adianta se você não se conscientizar que a tecnologia ainda é sujeita a determinadas vulnerabilidades. Existem algumas medidas, de certa forma “simples”, mas que exigem uma mudança comportamental para ajudar a mudar esse cenário e a principal delas é estabelecer senhas fortes e a seguras.

O poder da sua senha

Estima-se que uma pessoa comum possua, em média, cerca de 25 senhas, seja para acessar a conta do banco, o correio eletrônico, o cartão de crédito, de débito, cada uma de suas redes sociais, seus computadores e aparelhos celulares, seus cadastros em sites, em aplicativos, em lojas virtuais, nos programas da empresa, enfim a lista é ampla.

Nem o indivíduo mais disciplinado conseguiria guardar todas essas informações na memória, principalmente se utilizasse senhas diferentes, longas e aleatórios para cada acesso que precisasse fazer. E, por conta dessa “preguiça”, muita gente acaba desistindo da própria segurança e aceitando a falsa ideia de que suas informações pessoais não são importantes para hackers, e que valham todo esse esforço. Ledo engano. Em razão dessa ingenuidade, o Brasil se tornou um dos países mais visados pelos criminosos virtuais.

Como criar uma senha forte e segura

Existem diversos fatores que atestam a força, a segurança e a previsibilidade de uma senha.

De maneira geral, boas senhas são aquelas difíceis de serem decifradas e, para ter sucesso na criação da sua, algumas orientações devem ser levadas em consideração:

Jamais utilizar dados pessoais ou informações intimamente ligadas a você, como nome, sobrenome, data de nascimento, número da residência, placa do carro ou o telefone;

Evite também trechos de músicas, títulos de filmes, nomes de time ou jogadores de futebol;

Crie uma combinação aleatória que não faça “sentido lógico”, misturando sempre letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais;

Opte por uma sequência longa, com no mínimo 8 caracteres. Quanto mais extensa a combinação, maior a dificuldade para que um criminoso virtual consiga quebrar o código.

Nunca utilize a mesma senha para finalidades diferentes, altere o código pelo menos a cada 90 dias.

Para que você não tenha o trabalho de pensar em uma senha para cada necessidade ou fique tendente a escolher letras ou números de sua preferência, existem geradores de senhas online, gratuitos, que fornecem combinações totalmente aleatórias, fortes e seguras.

Você pode copiar o código gerado e salvar em um local seguro tal como um gerenciador de senhas, programa que utiliza recursos de criptografia avançada para proteger seus dados contra ataques e outras ameaças virtuais.

Por fim, use e abuse da autenticação de dois fatores, funcionalidade oferecida por diversos sites, para adicionar uma “camada extra de proteção” ao realizar o login naquela conta. A segurança do processo está em exatamente fornecer outro meio de comprovar e permitir o acesso, além da sua senha. O exemplo clássico é o envio de um SMS com um código ao celular do usuário. Dessa maneira, você só se conecta ao serviço, mediante senha e código enviado ao seu telefone pessoal.

Você sabia?

Que existe o Dia Mundial da Senha?

O movimento teve início em 2005, com o livro Perfect Passwords (Senhas Perfeitas), do pesquisador de segurança Mark Burnett, no qual ele incentiva as pessoas a destinar um dia para atualizar suas senhas importantes.

Inspirada pela ideia, em 2013, a Intel Security tomou a iniciativa de declarar a primeira terça-feira do mês de maio como o The World Password Day (Dia Mundial da Senha), quando as pessoas devem assumir o compromisso de alterar suas senhas por outras mais fortes e seguras, bem como compartilhar ao menos uma dica sobre a importância de ter, criar e manter senhas seguras, acompanhada da hashtag #WorldPasswordDay, em suas redes sociais.