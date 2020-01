Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de janeiro de 2020.

Dicas De Como Deixar A Casa Segura Nas Férias

O tão sonhado período de férias está chegando e animação cresce. Poder viajar, descansar, aproveitar os dias de sol e calor ao lado de quem se ama em algum lugar lindo. Tudo perfeito, exceto por um ponto muito delicado. Como descansar totalmente sem tirar o pensamento um tema tão importante: casa segura nas férias.

Para você que vive esse dilema todos os anos, não se preocupe. Listamos 5 dicas como tornar a sua casa segura nas férias e enfim poder aproveitar esse descanso tão merecido. Parece difícil acreditar que isso é possível? Então confira abaixo!

Casa Segura Nas Férias: Qual É O Tamanho Do Desafio?

Que a violência tem crescido a cada dia não é novidade, muito menos de que o número de furtos a residências aumenta neste período específico do ano, justamente por as famílias se ausentarem por períodos longos.

Em cidades como São Paulo, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, mais de 50 imóveis são assaltados por dia. A estatística diz que a cada hora pelo menos uma casa acaba sendo invadida. No último ano, foram 10.905 crimes do gênero registrados no Estado.

Por isso, sua preocupação não é em vão. Mas ela é sim desnecessária. Existem formas de garantir uma casa segura nas férias, para que, enfim, essa dor de cabeça possa desaparecer. Confira quais são elas e prepara-se para adotar esses recursos já neste verão.

Como Deixar A Casa Segura Nas Férias

#1 Invista em um sistema de alarme

O primeiro passo para tornar a sua casa segura nas férias é contar com o suporte de um bom sistema de alarme. Frente a qualquer ocorrência, ele irá disparar e a equipe responsável pelo monitoramento irá agir. É simples e garantido. Quanto melhor for a qualidade desse serviço, mais rápido você e os técnicos receberão a notificação de que o alarme disparou e uma providência será tomada o quanto antes.

#2 Ronda motorizada é eficiente

O que mais torna sua casa um alvo fácil para os criminosos durante o período de férias? A ausência de pessoal. Por isso, a ronda motorizada consegue diminuir essa janela de tempo sem que exista alguém verificando a residência. Este recurso é muito poderoso para inibir uma ação de assaltantes, pois aumenta a possibilidade do furto ser descoberto na tentativa ou mesmo em sua decorrência.

#3 Monitoramento de câmeras

Um outro recurso que não pode faltar para deixar a casa segura nas férias é monitoramento inteligente a partir de um circuito de câmeras. Este sistema também costuma inibir muitas ações criminais, pois garante uma ampla área de vigilância, não só na casa como nas áreas que fica próximas. A equipe de monitoramento consegue identificar aproximações suspeitas e agir a tempo de impedir algum dano. E, mesmo que algo ocorra, as imagens garantem que a polícia terá material para investigar e capturar os responsáveis. Este é o seu olhar para proteger seu patrimônio mesmo que à distância.

#4 Um bom sistema de detecção de fumaça

Tranquilidade e segurança não tem preço. Por isso, uma das garantias de que sua casa permaneça segura nas férias é contar com o suporte de um excelente sistema de detecção de fumaça. Com ele, é possível identificar algum problema, seja técnico ou mesmo criminoso a tempo de impedir uma catástrofe. Quanto mais avançado, melhor será a resposta do aparelho e menores serão os danos.

#5 A tecnologia é o seu maior recurso para deixar a casa segura nas férias

Por fim, para ter uma casa segura nas férias é preciso investir em tecnologia. O que isso significa? Que o seu sistema de vigilância e notificação, como o de imagens e ronda, por exemplo, se torna muito mais eficiente quando interligado por meio de um sistema de alta tecnologia. O uso de um aplicativo, por exemplo, que registre todos esses dados e possa ser acessado por você, de onde estiver, é um desses recursos que não se pode abrir mão. Assim, toda informação é compartilhada em tempo real e a tranquilidade aumenta, pois tanto você quanto a equipe responsável podem monitorar e analisar os resultados da melhor maneira possível.