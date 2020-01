Montes Claros – Homem é baleado em Montes Claros

O homem foi baleado no abdômen e foi socorrido por familiares. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas disseram que não houve briga antes da tentativa de homicídio e o autor já entrou atirando.

A vítima foi ouvida no hospital e contou que estava na pizzaria quando a mulher e o homem chegaram em um carro. Ela conduzia o veículo, e o homem desceu e atirou. Após ser baleado, ele disse que deferiu um soco no rosto do autor e correu para o interior do estabelecimento.

Enquanto a polícia registrava o BO, os dois suspeitos deram entrada na unidade porque o homem estava com ferimentos no nariz. Eles apresentaram outra versão sobre a motivação do crime. Segundo a polícia, a mulher disse que pegou a arma no carro e atirou para defender o homem que foi agredido pelo ex-marido dela.

Ela contou também que estava sendo ameaçada constantemente pelo ex. Após receber atendimento, os dois foram encaminhados à delegacia e o caso será investigado pela Polícia Civil.