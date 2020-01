Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Programa da Prefeitura “INTERNET DE GRAÇA”

Montes Claros – O Programa Onda Verde está em pleno funcionamento, proporcionando gratuitamente acesso à internet na Praça Doutor Carlos Versiane, região central da cidade. Em breve, o programa também estará disponível no parque Sagarana (bairro Ibituruna) e nas praças do Maracanã e do Major Prates, numa ação progressiva que atenderá, nesta primeira fase, 27 áreas públicas. O Onda Verde foi viabilizado numa ação conjunta entre a Prefeitura de Montes Claros e a empresa Connect, especializada no fornecimento de internet e escolhida através de Chamamento Público.

Para ser beneficiado, o usuário precisa fazer um cadastro simples, repassando dados básicos via aparelho celular. O cidadão pode utilizar a internet a qualquer hora. O sistema suporta até 150 usuários simultâneos por localidade, com no mínimo 2 mbps (mega bits por segundo). O objetivo é garantir a inclusão digital da população.

As pessoas estão aprovando o programa. O lavrador Vanderson Pinheiro, que mora em Claro dos Poções e todas as semanas vem a Montes Claros, disse que a Prefeitura de Montes Claros está dando condições de igualdade a todos. “Muitos não têm condições de arcar com os custos por conta própria e agora podem acessar a internet de graça”, comemorou o lavrador, esperando que as outras cidades da região copiem o exemplo do maior município do Norte de Minas.

O taxista Thiago Oto também destacou a importância do programa como forma de dar maiores condições tecnológicas da população interagir com o mundo. “O programa é positivo”, afirmou.

A estudante Andressa Santos Oliveira, moradora do bairro Independência, também acha o programa importante e acredita que a população deverá aderir ao sistema, com facilidade. “Nós, estudantes, também estamos gostando da ideia, para pesquisar e acessar as redes sociais”, concluiu.

Segundo o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Cláudio Rodrigues de Jesus, o programa tem como meta encorajar a cidadania por meio da inclusão digital. “Já é, inclusive, uma porta de comunicação da Prefeitura para propagar suas campanhas, compartilhar os resultados e divulgar todas as suas ações. É, ainda, uma forma de estimular a cultura digital”, concluiu.