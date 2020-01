* Por: Jornal Montes Claros - 14 de janeiro de 2020.

Mulher capota veículo roubado e foge do local só de calcinha

A suspeita é procurada pela Polícia. A mulher acusada de tentar roubar uma picape, em Gold Coast, na Austrália. Na fuga a suspeita teria capotado o veículo e saiu correndo da cena do acidente só de calcinha.

Segundo o serviço de notícia 9 News, a polícia informa que a suspeita de 39 anos roubou o carro de outra mulher em um estacionamento. Após o delito, ela deixou o local em alta velocidade, porém perdeu o controle e bateu em outro veículo, estacionado em frente à garagem de uma casa.

Imagens captadas por uma câmera de vigilância da residência mostram que a motorista já estava sem a calça no momento do acidente. Ela fugiu só de calcinha. A polícia tenta localizar a suspeita do crime.