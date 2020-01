Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de janeiro de 2020.

Norte de Minas – Publicado o resultado final do Vestibular do IFNMG; matrícula deve ser feita entre os dias 20 e 22/01/2020

Norte de Minas – Os candidatos do Vestibular 1º/2020 do IFNMG já podem acessar o resultado final, que está disponível no Portal IFNMG e no site da AIETEC. Os aprovados devem fazer a matrícula no período de 20/01 a 22/01/2020, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 16h30, no Campus para o qual o candidato se inscreveu e foi aprovado.

O mesmo período é para a entrega da documentação comprobatória dos candidatos contemplados pelo sistema de reserva de vagas (cotas), os quais devem apresentes essa documentação comprobatória e todos os outros documentos exigidos para a matrícula. A lista dos documentos comprobatórios referente ao Sistema de Reserva de Vagas está disponível no Edital nº 136/2019, no item 6.

Classificação geral | Resultado final

Reserva de Vagas | Resultado final

Clique aqui para acessar o Edital nº 136/2019.

Documentos para a matrícula

São documentos exigidos no ato da solicitação da matrícula (ampla concorrência e cotas):

– Requerimento de Matrícula, Termo de Ciência e de Compromisso, Declaração de que não é matriculado em outro curso superior do IFNMG ou de outra instituição de ensino pública, devidamente preenchidos e assinados pelo candidato ou pelo seu representante legal, fornecidos pela coordenação/coordenadoria/núcleo de Registros Acadêmicos do campus.

– Histórico Escolar do ensino médio ou declaração de conclusão do ensino médio, emitidos por instituição oficial reconhecida ou autorizada a funcionar pelo MEC.

– Certificado de Conclusão do Ensino Médio, caso o mesmo não esteja incluído no Histórico Escolar.

– Diploma ou certificado de conclusão de curso de educação profissional técnica de nível médio, se for o caso.

– Cédula de Identidade – Registro Geral (original e cópia).

– Comprovante de quitação do serviço militar para candidatos brasileiros do sexo masculino, maiores de 18 anos (original e cópia).

– Uma foto 3×4 atual.

– Certidão de Nascimento ou casamento (original e cópia).

– CPF (original e cópia);

– Formulário socioeconômico disponibilizado no ato da inscrição, devidamente preenchido.

– Comprovante de residência atual – Ex. Conta de luz.

– Cartão Nacional do SUS (Sistema Único de Saúde), nos termos da Portaria N. 280, de 3 de abril de 2017, do IFNMG.

– O candidato que concluiu, no exterior, curso correspondente ao ensino médio, deverá apresentar, também, a tradução do histórico escolar e do diploma, validados pelo consulado ou embaixada brasileira no território estrangeiro e a declaração de equivalência, expedida pela Secretaria de Estado de Educação ou outro órgão equivalente/competente.

Mais informações importantes sobre a matrícula

Os documentos citados deverão ser fotocópias legíveis e sem rasuras. Havendo necessidade, as cópias poderão ser autenticadas na coordenação/coordenadoria/núcleo de Registros Acadêmicos de cada campus para o qual o candidato se inscreveu, desde que sejam apresentados os documentos originais.

A solicitação de matrícula deve ser feita pelo candidato, pessoalmente. Se, excepcionalmente, o candidato não puder comparecer para efetuar sua solicitação de matrícula, esta poderá ser feita por procuração particular simples.

O candidato menor de 18 anos deverá ser assistido durante a solicitação de matrícula pelo pai, mãe ou seu responsável legal, os quais deverão apresentar, no ato da solicitação da matrícula, CPF, RG e documentação comprobatória de parentesco. Se, excepcionalmente, o responsável legal não puder comparecer para efetuar a matrícula, esta poderá ser feita por procuração particular simples.

Os documentos comprobatórios apresentados pelo candidato para o sistema de reserva de vagas (mencionado no item 6 do Edital nº 136/2019) ficam válidos para a solicitação de matrícula.

Reclassificação/ 2ª chamada

Ocorrendo desistência ou cancelamento de matrícula, os candidatos não classificados na primeira chamada poderão ser convocados. A segunda chamada será realizada no dia 31/01/2020 pelo campus para o qual o candidato se inscreveu por meio de Edital de convocação que será divulgada no portal eletrônico www.ifnmg.edu.br/vestibular e no mural do Campus.

A matrícula dos candidatos convocados na 2ª e demais chamadas, quando ocorrer, será sempre nos dois dias úteis após a publicação da respectiva chamada. A 3ª e demais chamadas, caso seja necessário fazê-las, serão realizadas pelos Campi e divulgadas no site www.ifnmg.edu.br/vestibular.