Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de janeiro de 2020.

Montes Claros – Previsão de chuva em Montes Claros até 2 de fevereiro

Montes Claros – O dia amanheceu e segue com chuva em Montes Claros. A meteorologia diz que há 90% de chances de chover 20mm, hoje, e choveu 17mm no centro da cidade.

Ontem, a meteorologia previa 167mm de chuva em M. Claros, até a terça-feira 28. Hoje, a previsão aumentou para 185mm, até 2 de fevereiro: 20mm hoje, 40mm amanhã, 30mm quinta, 25mm sexta, 17mm sábado, 18mm domingo, 21mm segunda, 12mm dia 28 e 2mm dia 2 de fevereiro – totalizando 185mm.

QUALQUER

O tempo hoje deverá ser de “sol com muitas nuvens durante o dia; períodos de nublado, com chuva a qualquer hora”. A temperatura deverá ficar entre 21 e 24 graus, hoje. No momento, é de 20 graus. Os ventos soprarão, hoje, a até 21 km por hora.