* Por: Jornal Montes Claros - 22 de janeiro de 2020.

MG – Dois idosos são presos suspeitos de estuprarem filhas e sobrinhas em Minas Gerais

Minas Gerais – Dois idosos, de 59 e 67 anos, foram presos, suspeitos de estuprar as filhas e sobrinhas, respectivamente em Uberlândia. O primeiro foi localizado no trabalho e o outro em casa, no Bairro Jaraguá, por uma equipe da Delegacia de Mulheres, após serem denunciados por uma das vítimas. Uma delas com 31 anos e a outra de 29, são filhas do suspeito mais novo.

O caso foi enviado ao Judiciário, com acompanhamento do Conselho Tutelar. A delegada de Mulheres, Lia Valechi, confirmou que os acusados foram encaminhados para o Presídio Professor Jacy de Assis. As vítimas foram ouvidas em cartório e confirmaram os abusos sexuais, segundo elas praticados há algum tempo. Os envolvidos moram na mesma casa.

Conforme as investigações, o pai das vítimas confirmou a violação sexual, mas relatou que as relações sexuais foram consensuais. Já o tio delas negou todas as acusações. Uma das filhas declarou ter consentido fazer sexo com o pai, mas a outra o acusou de estupro. A delegada de Mulheres informou que os mandados foram decretados pelo juiz da 2ª Vara Criminal, onde o processo tramitará.

De acordo com as diligências, conforme o depoimento de uma das vítimas, os abusos sexuais começaram em 2017. Ao serem presos, nenhum dos acusados resistiu à prisão. Eles passaram por exame de corpo de delito antes de serem levados para o presídio O Conselho Tutelar, que acompanha o caso, elaborou um relatório sobre a situação das vítimas e o encaminhou às autoridades.